フランス当局、冷蔵室サイバー攻撃でイラン革命防衛隊を非難

フランス当局は１０月の商業用冷蔵・冷凍庫を狙った大規模サイバー攻撃について、イランの「イスラム革命防衛隊」が関与したと正式に非難した。

フランス当局 は９日、同年１０月にフランス全土で発生した商業用冷蔵・冷凍庫を狙った大規模な サイバー攻撃 について、 イラン の精鋭部隊である「 イスラム革命防衛隊 （ＩＲＧＣ）」が関与していると非難した。

当局は今回の攻撃により相応の結果を招くことになるという警告を発し、イランとの軍事緊張が高まっている中で行われたこの行為は、２月に始まった一連のサイバー攻撃の中でも特に大きな混乱を引き起こした事例であると位置づけた。

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シャヒド・カベの関与と国際逮捕状

フランスの情報機関とサイバーセキュリティー当局は共同報告書で、革命防衛隊とつながりのある攻撃型サイバー部隊とされる「シャヒド・カベ」が一連の攻撃を実行したと断定した。報告書では攻撃に関連する３人の個人名を特定して名指しし、関連する写真も掲載した。

パリ検察当局は別の声明を通じて、攻撃の実行者を対象とする国際逮捕状の請求を行ったことを明らかにした。現在、ロイター通信が提示した３人の連絡先に対して確認が取れていない状況である。

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技術的証拠と攻撃手法の特定

フランス当局は、冷蔵庫の破壊工作に使われたデジタルインフラと各事件の関連性を確認するプロセスを詳細に説明した。侵入の手口がシャヒド・カベによる他の攻撃事例と一致しており、攻撃に使用されたインフラからはペルシャ語の痕跡も発見された。

これらの技術的証拠を総合的に分析した結果、同部隊の関与を特定できたと当局は結論づけた。特に、攻撃のトリガーとなったデジタル基盤の追跡により、イラン国内のユニットに由来する通信痕跡が浮上したことが決定打となった。

５０度への温度上昇と食品被害

攻撃の規模は非常に大きく、フランスでは１０月１１日に多数のスーパーマーケットの冷蔵・冷凍設備を標的とした大規模なサイバー攻撃が行われた。この攻撃により、冷蔵庫や冷凍庫の温度が一晩で最高５０度まで上昇し、内部に保管されていた食品に甚大な被害を与えた。

温度の急激な上昇は食品の損失を引き起こすだけでなく、機器の過熱による火災の発生など、施設全体に深刻なリスクをもたらした。消費者や小売業者は在庫の全滅と設備の修復という二重の痛手を被ることになった。

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脆弱なシステムと今後の展開

サイバーセキュリティーの専門家によると、こうした攻撃が実行が容易だった要因として、被害を受けた機器の一部が旧式であり、古いファームウエアで動作していたことが挙げられる。この老朽化したシステムに対し、ハッカーは容易に侵入できた可能性がある。

国連のイラン代表部はコメントを求めるメッセージに対して現在まで返答していない。イラン側はこれまで悪意あるサイバー活動の実行を常に否定してきた立場であり、今後の公式な反応が注目される。