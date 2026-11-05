France witnessed nationwide protests on July 5 with 600,000 participants. Major strikes affected sectors, causing tensions in Lyon while Paris remained largely peaceful ahead of the presidential election.

フランス では5日、公務員の一部による1日限りのストライキと連帯する形で、全国規模の抗議デモが行われた。内務省の発表によれば、この日のデモには全国で約60万人が参加し、政治的な緊張が高まる中で大規模な社会運動が展開された。

大統領選控え政治的圧力

フランスは次の大統領選までまだ5ヶ月を残している状況であり、現在の社会情勢は政界に大きな影響を与えている。今月9日には労働組合などの協議が予定されており、ルコルニュ首相に対する政治的・社会的圧力は日増しに強まっている。

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今回のデモには、大統領選の決選投票で極右候補のマリーヌ・ルペン氏と対決する可能性がある急進左派「不屈のフランス（LFI）」のジャンリュック・メランション党首が参加した。中道左派政治家のラファエル・グリュックスマン氏ら著名な政治指導者たちもデモ行進に参加し、運動の政治的重量を増している。

パリ祝祭的雰囲気静穏

首都パリのデモ開始時、参加者はフランス国歌「ラ・マルセイエーズ」を合唱し、カーニバルの山車が出現するなど、祝祭的な雰囲気に包まれた。一部のエネルギー関連労働者や教員が参加したストライキによりエッフェル塔は閉鎖されたものの、交通機関への大きな影響はなかった。

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警察との衝突は起きず、平和的な行進が中心となった。デモ参加者たちは自らの意思を表明しながらも、秩序ある形で抗議活動を進めた結果、都市機能への深刻な混乱は回避される形となった。

リヨン警察催涙ガス使用

東部リヨンでは、警察と数百人規模のデモ参加者が対峙する事態となり、緊張が高まった。機動隊はデモ参加者の一部集団に対して催涙ガスを使用した。この対応により暴力行為は抑え込まれたが、状況はなお緊迫した状態が続いている。

リヨンにおける衝突事件は、パリの平和的なデモとは対照的な展開を示した。治安当局はデモの暴走を防ぐため強い力行使を選択したが、市民との信頼関係構築という観点からは課題が残る出来事となった。