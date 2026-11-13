フラム、ベティスのリケルメ獲得に動向 フランクリン・リケルメの移籍市場での存在感

セビージャ・ベティスで好調なフランクリン・リケルメ獲得にフラムが動く。ペジェグリーニ監督の下で成長を続ける同選手の移籍市場での動向と、他クラブの関心について詳述する。

フラム は今冬の移籍市場において、サイドの補強候補としてマドリード出身のアタッカー、 フランクリン・リケルメ を理想的なターゲットと見なしている。 セビージャ・ベティス で好調な活躍を見せている同選手に対し、複数のトップクラブが関心を寄せており、獲得競争が激化しつつある状況だ。この動向は、リケルメ選手の昨今のパフォーマンスがヨーロッパの強豪クラブの注目を集めていることを示している。

リケルメのベティスでの活躍

フランクリン・リケルメは今季、エスタディオ・ベニート・ビジャマリンで定期的に先発出場を果たしており、その実力は着実に証明されている。14試合に出場して3ゴールと2アシストを記録するという数字は、彼が単なる控え選手ではなく、チームの重要な戦力となっていることを示している。マヌエル・ペジェグリーニ監督の下でプレーする同選手は、その成長著しい姿で監督の信頼を得ていると報じられている。

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フラムと他クラブの獲得競争

ロンドン西部を拠点とするフラムが現在、獲得争いの先頭に立っていると報じられている。一方、同選手の保有元であるベティスは、リケルメの状況について落ち着いた姿勢を保っており、年明けに売却を迫られているわけではないと伝えている。しかし、フラム以外にも多くのクラブが同選手を視野に入れている。フランク・ランパード監督率いるイングランドのコヴェントリー・シティも、リケルメの成長を注意深く追っていることが明らかになった。

イタリアとドイツのスカウト活動

プレミアリーグ以外のクラブからも大きな関心が寄せられている。セリエAに属するローマ、ナポリ、ラツィオ、コモの4クラブに加え、名前が明かされていないブンデスリーガの複数クラブも、ウイングとしてプレーする同選手を視察するためスカウトを派遣した。イタリアの関心を寄せるクラブの一部は、左右どちらのサイドでも効果的にプレーできるリケルメの能力に感銘を受け、すでに1月の移籍の可能性について予備的な問い合わせを行っている状況だ。

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アトレティコ・マドリード時代からの成長

リケルメ選手のパフォーマンスの向上は、少年時代から所属したアトレティコ・マドリードでのキャリアと比較しても明らかである。同クラブでは出場機会が限られ、75試合で5ゴール7アシストにとどまっていた時期があった。現在のベティスでの活躍は、その時の成績から明らかに向上しており、彼のサッカー人生における転換点となっている。この成長轨迹は、フラムや他の関心クラブが彼の潜在能力を見出している理由の一つでもある。

移籍市場への影響と今後の展開

フランクリン・リケルメをめぐる動きは、今冬の移籍市場に大きな影響を与える可能性がある。フラムが先頭に立っているものの、コヴェントリー・シティやイタリア、ドイツの複数クラブが追っている状況では、獲得には高額な移籍金や条件が要求される可能性がある。ベティスが売却に消極的でないことも確認されているため、リケルメの将来は引き続き注目されることになる。選手個人のパフォーマンス向上と、クラブ間の戦略的な動きが交錯する中で、今後の展開が注目される。