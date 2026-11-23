ランニングインフルエンサーであるフライは、自身をランニングに捧げたプロではなく、コロナ禍で走り始めた普通の男性だと位置づけることで、多くの支持を集めている。彼の動画は、ランニングというシンプルで地味に見られるスポーツにユーモアやストーリー性、そしてGIFやミームを巧みに組み合わせることで親しみやすさを持たせている。視聴者は彼の速いタイムだけでなく、多忙な日常の合間に数分間のリラックスと安らぎを得られるコンテンツとしてフォローし続けているのである。

フライのコンテンツが多くの反響を呼ぶ理由について、彼は自身が人生のすべてを ランニング に捧げてきたようなプロではないからこそだと推測する。 というのも、プロのランナーたちの情報は一般の人にとって役立つことばかりではないからだ。

彼はコロナ禍で走り始めたことを機にランニングの虜になった、ごく普通の男性にすぎない。 ランニングというスポーツの基本は、ある地点から別の地点までできるだけ速く移動するという、少なくとも表面的にはとてもシンプルで面白みに欠けるものだ。 このことも、ランニングの爆発的なブームに多くの人が驚いた理由のひとつかもしれない。 また、動画にちょっとしたGIFやミームを盛り込むだけでなく、自己ベストの更新や特定のチャレンジの達成を目指す過程にストーリー性を持たせ、視聴者にもその挑戦を応援したいと思わせたりすることも重要なようだ。

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このようにランニングにユーモアや高揚感を加えられるインフルエンサーは、フライがこの1年そうであったように人気を急速に伸ばしている。

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「私の売りは、かなり速いタイムを持っていることだと思います」と彼は説明する。 「その記録に興味を持って、私のアカウントを見に来てくれる人もいるでしょう。 でも、その人たちがフォローし続けてくれるのは、長い一日を終えた誰かにとって、ほんの数分でも気軽に楽しめるものになっているからかもしれません。 どこか心落ち着く動画であったらいいなとは思いますね。 それが自分のコンテンツの強みだと思っています」