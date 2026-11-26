フランクフルトのフライガングが義務違反により出場停止処分を受ける和解合意が成立しました。彼女はドーピング嫌疑を否定しつつ、法的負担を避けるための和解を選択した理由と、チームやファンへの謝罪を述べています。

キールは「今回成立した合意によって、フランクフルトにとって前例のないこの過程に明確さがもたらされ、今後の計画を立てられるようになりました。 クラブとしての私たちにとってもそうですが、何よりラウラにとって大切なことです。

この数カ月、彼女とチームが状況に対処してきた姿勢、そして非常に困難な時期にもラウラ自身がピッチ上のパフォーマンスで模範を示したことは、最大限の評価に値します。 紛争解決の合意には至りましたが、確認された義務違反によって出場停止処分が科され、主力選手を失うことになります」と述べた。 処分を受けたフライガングは、ドーピングを疑われたことは一度もないと強調する一方、報告義務を守り、クリーンなスポーツの原則を守る責任があることを認めた。 ただ、28歳のフライガングは、自身の件は外部から見えたほど単純ではなかったと主張した。

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「改めて強調しておきたいのは、私は一度もドーピングを疑われていないということです。 報告義務を守る責任と、クリーンなスポーツの重要性は理解しています。 同時に、私の件は外から見えたほど、常に白黒がはっきりしていたわけではありません。 和解に同意したからといって、私の件に対するすべての評価に賛同しているわけではありません」また、さらなる法的措置を取らなかったのは、多大な金銭的、精神的、感情的負担を避けるためだったと説明した。