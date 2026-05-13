フットボールソレが熱い夏を彷徨う！ABCマート限定モデルSAMBA LT

今回のビジュアルでは、フットボールへの熱狂が最高潮に達する歴史的な夏を目前に、スタジアムへと向かう高揚感溢れるワンシーンを切り取りました。トレンドのブロークコアスタイルを体現し、フットボールジャージにインスパイアされたトップスに、ABCマート限定モデル"SAMBA LT"を組み合わせた最新のスタイリングを提案します。

今回のビジュアルでは、 フットボール への熱狂が史上最高潮に達する夏を目前に、 スタジアムへと向かう高揚感溢れるワンシーンを切り取りました。 tレンドの ブロークコア スタイルを体現し、 フットボール ジャージにインスパイアされたトップスに、 ABCマート限定モデル" SAMBA LT "を組み合わせた最新のスタイリングを提案します。

ABCマート限定モデル"SAMBA LT"は、アディダスの伝統的なシルエットをベースに、 存在感のあるロングタンと、ハラコ素材のアニマルパターンをアクセントに加えた特別な一足。 付属のシューレースでカスタマイズも可能であり、 どんなコーディネートにも溶け込みながら、足元の印象を引き締めます。 フットボールジャージのディテールを、クロップド丈で今のバランスに。 リブのVネックや太いスリーストライプス、胸のエンブレムなど、ユニフォーム由来のデザインが、 シンプルなコーデにも自然に映える。

結びでシルエットに変化をつけられ、着こなしの幅が広がるのもポイント。 軽やかなシングルジャージー素材とゆったりとしたシルエットで、ラフに着てもスタイルがまとまる一着。 overサイズのリラックスシルエットで、ラフに着てもスタイルが決まる一枚。 柔らかく通気性のある素材で、アクティブにも日常にもなじむ着心地。 リブのVネックや太いスリーストライプスなど、ブロークコアスタイルを体現する１枚。

SAMBA LTは、ロングタンとアニマルパターンのディテールにより、 ジェンダーレスに、フェミニンからストリートまで幅広いスタイルに馴染む一足。 足元にコントラストと奥行きをもたらし、シンプルなスタイリングでも印象をつくり、 コーディネート全体のバランスを引き上げる。 トップスにはフットボールジャージ由来のデザインを取り入れ、 軽やかさとスポーティさを両立





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フットボール ブロークコア SAMBA LT エアコン選手会 サッカーユニフォーム

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