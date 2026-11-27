フジテレビは２７日、都内の同局で社長会見を開いた。おおみそかに年またぎでの放送が決定している、お笑いコンビ霜降り明星の粗品がＭＣを務めるツッコミ芸人Ｎｏ．１決定戦「ツッコミスター」について、清水賢治社長が言及した。 同作は、粗品のＹｏｕＴｕ...

フジテレビは２７日、都内の同局で社長会見を開いた。 おおみそかに年またぎでの放送が決定している、お笑いコンビ霜降り明星の粗品がＭＣを務めるツッコミ芸人Ｎｏ．１決定戦「ツッコミスター」について、清水賢治社長が言及した。

同作は、粗品のＹｏｕＴｕｂｅ企画「ツッコミマン」が原案。 出場者がさまざまなお題に即興でツッコミを入れ、ツッコミの瞬発力やワードセンスを競うもので、粗品自ら出場者の選定、お題の方向性、競技設計にまで深く関わっている。 第２弾ながら、おおみそかの年またぎ特番として抜てきした理由について清水社長は「確かに年またぎおおみそかというのは非常に大きな舞台になる」とし、「でもそれだけこの企画の将来性というものに、スタジオの現場も懸けてるんだと思う」と語った。 そして「ある意味、粗品さんという芸人の才能が１番よく出ている企画かなと思う」と評価。

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企画の独創性についても「なかなかそういう発想がないなと思った。 ボケがあって初めてツッコミがあるっていう定番の流れを一切変えてるから、実はこういう企画ってなかったと思う」とし「そういう所をさらに伸ばしていけると、ある意味昔のダウンタウンのそういうシュールなコンテンツがあったと思いますが、それに通じるようなクリエイティビティーがあると思います」と絶賛した。 清水社長は、年末年始を「普段テレビの前にいないお客様方もいる貴重な期間だと思います」と位置付ける一方、おおみそかの年またぎという枠は「強豪が多いんで大変だと思う」と分析。