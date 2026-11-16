フジテレビアニメ「百妖譜 第3期」10月7日放送開始、霊医桃夭の旅が新章へ

フジテレビ「B8station」で10月7日より『百妖譜 第3期京師篇』の放送がスタート。妖怪専門医・桃夭と仲間たちが新たな地で妖を救う物語が幕を開ける。

フジテレビ と bilibili が共同で展開するアニメ枠「 B8station 」において、長期シリーズ『 百妖譜 』の最新作である第3期『 百妖譜 第3期 京師篇 』の放送が、2026年10月7日（水）より始まる。この新作は、はるか昔の中国を舞台に、妖怪専門の医者である桃夭が幼少期の坊主・磨牙と旅をしながら、各地で妖を救済していく姿を描いた物語である。本作は、原作小説シリーズの集大成とも言える重要なエピソードであり、視聴者に深い感動と物語の完結性を提供する。

第3期京師篇の物語と核心テーマ

『百妖譜 第3期京師篇』は、妖怪専門の医者・桃夭と小坊主・磨牙が共同で旅を続ける中で、多様な妖怪と出会う過程を詳細に描写している。桃夭は手首にかけた金の鈴を鳴らし、患者である妖怪たちの心の声に耳を傾けながら治療を行うという独特の手法を用いる。この行為を通じて、彼女が垣間見したのは「生きていたい」という生存への渇望や「誰かと共にいたい」という孤独への訴えといった、純粋かつ切実な願いであった。霊医・桃夭はこうした出会いと別れを繰り返しながら、妖怪たちの傷ついた心を静かに癒やしていく過程が本作の核となるテーマである。

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物語の背景となる世界観は、歴史的な中国の風土を基盤としており、妖怪という存在が人々の日常や心理と密接に関わっている社会が描かれている。桃夭の旅は単なる治療の記録ではなく、「百の妖怪と、百の心を知るための旅」という本質的な探求プロセスである。この旅を通じて、読者や視聴者は妖怪というカテゴリーに閉じ込められた個々の魂が、人間と同じように愛や絆を求めている事実に直面することになる。物語の進行に伴い、桃夭たちの過去や背景、そして妖怪たちの複雑な事情が明らかになっていき、単なるファンタジーを超えた人間ドラマとしての側面が強まっていく。

主要キャストと制作陣の陣容

本作の声優陣は、各キャラクターの性格や心情を細かく表現できる実力派俳優たちで構成されている。主人公・桃夭の声を務めるのは、繊細な感情表現で知られる東山奈央である。彼女が演じる桃夭は、冷静沈着でありながら妖怪たちの苦悩に共感できる優しさを兼ね備えたキャラクターであり、東山の演技力が物語の情感の深さを支える重要な要素となっている。また、桃夭の相棒である磨牙には村瀬歩が声を当てており、彼らの旅のpanionとして成長していく姿が描かれる。

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その他の主要キャストも非常に豪華で、柳公子には河西健吾、司狂瀾には神谷浩史、司静淵には小野大輔がそれぞれ起用されている。さらに、封無楽には中谷一博、芽芽には白砂沙帆、非非には矢島晶子が声を当てており、個性的な妖怪たちの多様な声質が物語の魅力を高めている。スタッフ面では、原作が裟椤双樹による同名小説『百妖譜』であり、アニメーションの監督として董易が務めている。これらの人材が集結することで、原作の世界観を忠実に再現しつつ、アニメーションならではの視覚的な美しさと情感豊かな演出が可能になっている。

放送スケジュールと視聴環境の整備

『百妖譜 第3期京師篇』の放送スケジュールは明確に設定されており、2026年10月7日（水）からフジテレビの深夜アニメ枠である「B8station」にて毎週水曜日25時15分から25時45分の45分間放送される。この時間帯はアニメファンにとって定着しており、新作アニメの良質なコンテンツを安定的に視聴できる環境が整っている。B8stationはフジテレビとbilibiliが共同で贈るアニメ枠として知られており、中国アニメを含む多様な作品を日本の視聴者に届けるためのプラットフォームとして機能している。この枠組みを通じて、日本のアニメ市場における中国アニメの人気はさらに高まっていくことが期待される。

映像配信サービス側でも、本作の視聴環境が整えられており、DMM TVを利用するユーザーは月額550円（税込）の料円で、新作アニメから懐かしの名作まで見放題というサービスを利用できる。これにより、放送後の視聴や見逃し配信へのアクセスが容易になり、作品のファン拡大に寄与する。また、作品の公式サイトでは関連グッズの情報や詳細な配信情報の更新が行われており、ファンにとって有益な情報が常に提供されている。これらの体制により、視聴者は作品の世界観に没入しやすくなり、物語の楽しみ方が多様化していく。

作品の社会的影響と今後の展開

『百妖譜』シリーズは、過去2回の放送を経て多くのファンを獲得しており、第3期への期待感は高まっている。特に京師篇は、これまでの物語の伏線が回収され、桃夭たちの旅が新たな局面を迎える重要な章となる。この展開により、作品の世界観がさらに深まり、登場キャラクターたちの関係性にも大きな変化が生じることが予想される。視聴者は、桃夭たちが直面する新たな課題や、彼女たちが導き出す答えを通じて、生命や絆、孤独といった普遍的なテーマについて考えさせられる機会を得ることになる。

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また、本作の成功は、中日両国のアニメーション産業におけるコラボレーションモデルの確立にも貢献している。フジテレビとbilibiliという日本の放送局と中国の動画配信プラットフォームの連携により、文化の壁を越えたコンテンツ流通が促進されている。このような動きは、日本における中国アニメの認知度向上だけでなく、日本アニメの中国での普及にも良い影響を与えると期待される。今後も、類似のコラボレーションプロジェクトが生まれ、アジア全体のアニメ市場が活性化していくことが予測される。ファンにとっては、より多くの优质な作品に出会い、文化交流の一環としてアニメを楽しめる環境が整いつつある。