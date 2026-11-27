フジテレビは27日、「第38回フジテレビヤングシナリオ大賞」に、飯塚耕一さん（39）の「お前を絶対逃がさない」を選んだと発表した。同作は32歳の警備員男性が、自作の「女の声」を吹き込んだワイヤレスイヤホンを落としてしまい、拾って届け出ない…

フジテレビは27日、「第38回フジテレビヤングシナリオ大賞」に、飯塚耕一さん（39）の「お前を絶対逃がさない」を選んだと発表した。 同作は32歳の警備員男性が、自作の「女の声」を吹き込んだワイヤレスイヤホンを落としてしまい、拾って届け出ない犯人を追い詰めるというサスペンス。

飯塚さんは「どんな絶望にあったとしても、それに屈せず救いを見いだすような作品を書いていきたい」と語った。 同賞は若手シナリオ作家の登竜門として知られ、過去の受賞者に「東京ラブストーリー」の坂元裕二さん、「101回目のプロポーズ」の野島伸司さん、最近では「silent」の生方美久さんらがいる。 飯塚さんは現在アルバイト。 映像編集の会社でバラエティーなどを手掛けていたが、シナリオ執筆に専念するため退職して退路を断ち、今回大賞を射止めたという。

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「受賞作は30代の孤独な男の物語で、青春ものが多い過去の受賞作とテイストが違うため、自分でいいのかと思った」と受賞の驚きを振り返った。 佳作には古谷弦大さんの「感動の実話（仮）」、島田悠子さんの「みなの衆！ ～無礼講tonight～」、緑川岳良さんの「ホエールウォッチング」、鈴木勇輝さんの「冷蔵庫の正しい捨て方」が選ばれた。 応募総数は1620編で、昨年を143編上回った。