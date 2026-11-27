フジテレビの清水賢治社長は27日の会見で、2025年と2026年に放送を見送っていた夏恒例大型特番『FNS27時間テレビ』が来年復活すると発表した。清水社長は番組の再開をフジテレビの起爆剤とし、企業理念である視聴者の情熱を世界中へ発信する新しいエンタメコンテンツとして位置づける意向を示した。

フジテレビ の 清水賢治社長 は27日、同局で11月度社長会見に出席。 一連の問題を受けて2年連続で放送見送りが続いていた夏恒例の 大型特番 『 FNS27時間テレビ 』について、来年の放送が決定したと明言した。 25年、26年と2年連続で放送見送りとなっていた夏の恒例大型番組。

清水社長はこれまでの会見でも、放送再開に向けて意欲的な姿勢を見せていたが、この日の会見で「来年の夏の27時間テレビが復活することが決まったと聞いています」と明らかに。 具体的な企画内容については明言を避けたが「フジテレビ復活の1つの起爆剤として、系列局27局と一緒に盛り上げていきたいなと思います」と語った。 また1987年から始まった同番組は来年で40周年を迎え、これまでにはテレビ史に残る名場面を数多く生み出してきた。

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「起爆剤」と自ら語った番組の復活に清水社長は「そう思うと感慨深いところがあります」としみじみと語った。 今回の『FNS27時間テレビ2027』は、過去の歴史の延長線上ではなく、今のフジテレビが企業理念の一つとして掲げる「ひとりの『好き』からはじまる熱を、世界中へあふれさせていく」という思いを体現する、新しいエンターテインメントコンテンツとして始動。 テレビの地上波放送という枠にとどまらず、配信、SNSなど、視聴者の皆様とのあらゆる接点を通じて、日本中の一人ひとりの「好き」という感情を応援し、その熱量を27時間かけて最大化していく。