フジテレビ新Webtoonレーベル「TOON8」始動、第1弾「報復の暗殺人形」配信開始

フジテレビが立ち上げた新たなWebtoonレーベル「TOON8」の概要と、第1弾作品「報復の暗殺人形」の魅力を紹介。

フジテレビ が新たに立ち上げた Webtoon レーベル「TOON8」が、2024年6月5日に正式に始動しました。 このレーベル名は、 Webtoon やマンガを想起させる「TOON」と、 フジテレビ を象徴する「8」を組み合わせたものです。

末広がりの「8」のイメージ通り、一つの物語が無限に広がり、やがて世界へと展開していく未来を表現しています。 フジテレビは長年の映像制作で培ってきたストーリテリングの知見と、Webtoon業界で活躍する4社（フーモア、ナンバーナイン、LOCKER ROOM、C-Route）の企画・制作力を融合させることで、新たな物語創出に挑戦します。 第1弾作品として、フーモアが制作した「報復の暗殺人形（アサシンドール）」が、本日6月5日よりLINEマンガで配信開始となりました。

本作は、かつて「英雄」と呼ばれた62歳の退役軍人ライオットが、最強の魔道人形「レイ」へと魂を移し、若き姿で蘇る物語です。 老兵の若返りや家族を殺された復讐者という王道設定に、人形に転生するというオリジナル要素を加えることで、安心感と新鮮さを両立。 ビジュアル面では、魔道具が鍵となり、その種類や数によって戦闘のバリエーションが広がります。 作画スタッフの努力により迫力満点の仕上がりとなり、読者は縦スクロール・フルカラーのWebtoon独自の読書体験を存分に楽しむことができます。

続く第2弾作品にはナンバーナイン制作の「刀神ハイスクール」、第3弾にはLOCKER ROOM制作の「人質妻は離婚したい」、第4弾にはC-Route制作の「対価を払ったら未来が変わりました」がラインナップされています。 これらの作品は、スマートフォンに特化したWebtoonの特性を活かし、移動時間などの短い時間でも手軽に強いカタルシスを得られるよう設計されています。

フジテレビは、本レーベルを単なるWebtoon配信に留めず、音楽、番組、イベントと連動した多角的なIP展開を目指します。20代から30代を中心に日本でも定着しつつある縦スクロール・フルカラー形式で、業界最前線の制作会社との協業により、新たな物語の可能性を切り拓く『TOON8』にご期待ください





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