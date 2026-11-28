フジテレビは『めちゃ2イケてるッ！』放送開始30周年記念として、12月5日午後6時30分から11時10分まで特別番組『めちゃ×2メチャってるッ！』を地上波初放送する。岡村隆史の現在地を描く484日間の密着ドキュメントバラエティー。

※写真クリックで拡大表示します フジテレビ では、伝説のバラエティー番組『 めちゃ2イケてるッ！ 』の大人気企画「 岡村隆史 のオファーが来ました」シリーズ最新作『めちゃ×2メチャってるッ！

』を、番組誕生30周年記念番組として、12月5日午後6時30分から11時10分まで地上波で初放送することが決定した（※一部地域を除く）。 同番組のXが28日に更新され、初投稿に続いて“意味深”な写真が公開されている。 初投稿では、岡村隆史が女性と子どもと並んだ3ショットとともに「めちゃイケ誕生30周年記念番組はこんなロケをしています。 みなさんもご家族そろってお楽しみください」と呼びかけ。

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ハッシュタグに「#嘘熱大陸」との文言もあることから、ファンからは「ガッツリ撮影している？ 」「これは、めちゃイケチームにしかできない！ 」「この写真はもしかして…」などといった声が相次いで寄せられた。