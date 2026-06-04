フジテレビの夏のイベント「踊る大捜査線 THE MUSEUM」開催

フジテレビの球体展望室 "はちたま" で開催される "踊る大捜査線 THE MUSEUM" は、新作映画 "踊る大捜査線 N.E.W." 公開記念イベントです。実際に着用した衣装や小道具、あのスタジオセットの一部再現に加え、制作陣秘蔵の超レアなお宝まで一挙大公開する。

25Fの 球体展望室 " はちたま " では、 新作映画 " 踊る大捜査線 N.E. W." 公開記念 イベント " 踊る大捜査線 THE MUSEUM ～「踊る」の歴史を駆け抜けろ！ ～" を展開。 実際に着用した衣装 や 小道具 、あの スタジオセット の一部再現に加え、 制作陣秘蔵 の 超レアなお宝 まで一挙大公開する。22Fのフォーラムでは、人気アニメ "ちいかわ" のエリア "ちいかわのおばけの森" が登場。

ここでしか体験できないちいかわたちの不思議な「おばけの森」を楽しむことができる。 また、同イベントオリジナルデザインの商品が盛りだくさんの "ちいかわグッズショップ "ちいかわお台場商店"" もオープンする。7Fのフジさんテラスでは、バラエティ番組 "ぽかぽか" のアトラクションが盛りだくさんな "ぽかぽか夏まつり" と、大きなガチャピンのふわふわトランポリンとチャギントンのなかまたちがプリントされたエアースライダーがお出迎えする "なかよしぴょんぴょんパーク"。

また、5Fのフジテレビギャラリーでは、人気コーナー "学校かくれんぼ" が特別課外授業として登場する。

「フジテレビかくれんぼ ～学校かくれんぼ 夏の課外授業～」で人気番組のリアル体験ができる。 さらに1Fでは、 "めざましテレビ" で放送中の "パペットスンスン" の期間限定ポップアップ "PUPPET SUNSUN in ODAIBA" が装い新たに「お台場ファンライジング」に登場。1Fの広場には手で漕いで楽しめるキッズボートも。 同イベントを最大限に楽しめる 1DAY パスポートは 6 月 6 日より販売開始。1996 年 12 月、 お台場・フジテレビの球体展望室 "はちたま" で行われたテレビドラマ "踊る大捜査線" の制作発表から約 30 年。

この夏、 "踊る" の原点であるその場所で、新作映画 "踊る大捜査線 N.E. W." 公開記念イベント "踊る大捜査線 THE MUSEUM ～「踊る」の歴史を駆け抜けろ！ ～" を開催する。 キャストが実際に着用した衣装や小道具、あのスタジオセットの一部再現に加え、制作陣秘蔵の超レアなお宝まで一挙大公開！

ファン垂涎の限定グッズも大集結し、30 年の軌跡をたどる。 不思議な森をめぐる "ちいかわおばけの森" や巨大なちいかわをシンボルとした "ちいかわ神社" が登場。 ちいかわ神社では "水みくじ" で運試したり、「スーパージャンボヨーヨーつり」に挑戦できる（別途有料）。 ちいかわお台場商店 22 階店では、おばけになっちゃった!?

ちいかわたちのイラストを使用した商品が登場。 マスコット、お菓子、ステーショナリーなど注目グッズが集合する





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