フクロウ声優の山里さん、オーディションで勝利！『ホー』のクセが魅力

山里さんがフクロウ役に初挑戦し、オーディションで見事勝利。録音時に印象的だった『ホー』の言い回しが話題に。

山里さんが、声優 オーディション で初めて フクロウ 役に挑戦して大成功を収めたことを、詳細に語ってくれました。 オーディション の模様は意外とユーモラスで、山里さんが一言「ホー」と言うだけで、監督から『完璧です』と高評価を受ける場面もあるなど、 オーディション の独特な進行が垣間見えます。

まず、山里さんはオーディション当日の出来事について語りました。 会社から突然「声優オーディションがあります」と連絡が来、山里さんは「はい、ぜひ声撮ってください」と実施に動く。 台本には『ホー』という音所有か的要求が明記され、山里さんはそれに「ホー」と応じる。 その後、相手は「次は怒った『ホー』を」などとリクエストし、山里さんがそれぞれの感情を込めて『ホー』を表現。

結果として二発の『ホー』が採択され、初めてのフクロウ役を獲得。 監督は「山里さん、声を聞きました。 最高でした」と賞賛。 山里さんは今回のフクロウ役について、キャラクター設定を大事にしていると話しました。

拍子抜けでミステリアスなフクロウが「とてもはしゃぐ？ 」とギャップが生まれ、空気感を醸し出すと同時に、ミステリアスさを捨てきていないという独自の演じ方を求められました。 オーディション中に「ホーッ！ 」と叫び、完璧と指摘されるたびに、山里さんは「本当ですか？

」と感謝と喜びを交えて言い、監督のリクエストに応えていました。 山里さんの演技は、彼自身の感情をそのまま台詞に表す「ホー」シリーズです。 台本にはカッコ内に「いや、元気かい？ 」などの指示もあり、台末の自然な姿を喚起してくれます。

彼は「山里さんしかいない感覚でした」と語り、オーディションでの勝ちと、その後の録音での実感を語ります。5日間の長丁場として予定された録音は、結局30分で終了。 山里さん自身も「本当にやりきりました」と満足感を述べています。 この新しいフクロウ役は、まだ正式な作品名は明かされていませんが、山里さんのユニークな声と演技力がどのように映像に落とし込まれるのか、多くのファンが注目しています。 彼は「正義か悪か、まだ決まっていないフクロウ」と語り、今後の展開に期待を抱かせる存在です。

まとめると、山里さんは音声の表現力とキャラクターへの飽くなき執着で、フクロウ役を迎え入れた瞬間からオーディションで勝利を収め、作品への熱意を語っているという。 彼の『ホー』が新しいキャラクターを形作る鍵となることは間違いなく、今後の作品でどのように表現されるかが注目されます





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