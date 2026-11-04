フォードが1200psエンジン搭載の究極OFFロード「ブロンコ・フロストウォーデン」を公開

フォード・レーシング・パーツが開発した最高出力1200psの「メガジラ2.0」を搭載した特別仕様車「ブロンコ・フロストウォーデン」の詳細と仕様について解説します。北極圏の捜索救助をテーマにした車両の実力に迫ります。

フォード ・レーシング・パーツは、自動車メーカー史上最もパワフルな新型クレートエンジン「 メガジラ2.0 」の真価を示すため、1台限りの特別モデルを製作したと発表した。この車両名は「 ブロンコ・フロストウォーデン 」と命名され、世界中のビルダーやファンに向けてその圧倒的なパフォーマンスを誇示する目的で製作されたワンオフモデルである。本車両は、単なるパフォーマンスの展示だけでなく、極限環境での実用性を兼ね備えた設計思想が反映されている。

1200psのメガジラ2.0エンジン性能

中核を成す「メガジラ2.0」は、Fシリーズ・スーパーデューティなどに搭載される7.3リッターV型8気筒OHVエンジン「ゴジラ」の系譜に連なる最上位ユニットだ。従来の自然吸気版「メガジラ1.0」はプレミアムガソリン使用時に最高出力612ps、最大トルク670lb-ft（908Nm）を発揮していたが、新型はそれらを遥かに凌駕する性能を誇る。2025年初頭に存在が予告された段階では目標出力が1,000ps以上と発表されていたものの、開発プログラムの熟成により最終スペックはさらに引き上げられた。

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SAE J607規格に基づくレース用燃料を使用した状態において、最高出力は1,200ps以上、最大トルクは1,000lb-ft（約1,356Nm）以上の数値を叩き出す。フォード・レーシング・パーツのプランニングアナリストであり「メガジラの父」とも呼ばれるマイケル・グッドウィンは、このエンジンが単にスーパーチャージャーを追加したのではなく、燃料供給系には大容量化されたフューエルインジェクターが採用され、フロントエンドの補機駆動系にも専用設計のベルトドライブシステムと強化ダンパーが与えられていると強調している。

ウィップル製スーパーチャージャーと駆動系

エンジンの頂点には、強制過給を担う巨大な3.0リッターの第6世代ウィップル製スーパーチャージャーが鎮座し、圧倒的な吸気量とパワーを生み出す構造となっている。この規格外の心臓部を搭載するクルマとして選ばれた「ブロンコ・フロストウォーデン」は、通常の装備や車両では到底到達できない極限の豪雪地帯へ分け入り、遭難者を救出する北極圏の捜索救助車両（Arctic Search-and-Rescue Rig）のテーマのもとに設計された。

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トランスミッションには、強大なトルクを受け止めるためにフォードの大型トラック「Fシリーズ・スーパーデューティ」から流用されたヘビーデューティ仕様の10速オートマチックトランスミッション「10R100」が組み合わされている。これにより、1200psもの莫大な出力を効率的に路面へ伝達し、車両の制御を可能にしている。マイケル・グッドウィンによる設計思想は、既存のエンジンの単純な改造にとどまらず、システム全体としての最適化を図るものであった。

ポータルギア・リフトと足回り性能

この車両の圧倒的な威容と悪路走破性を決定づけているのが「74Weld」製のポータルギア・リフトの装着だ。ハブ内部のギアボックスによって車軸の位置をホイールセンターより高い位置にオフセットさせるこの機構により、サスペンションのジオメトリに無理な角度をつけることなく最低地上高を引き上げている。同時に、ハブ部分でのギア減速によって大径タイヤを力強く駆動するためのトルク増幅を実現した。

サスペンションには特別に減衰力やストロークが仕立てられたカスタム仕様のビルシュタイン製ダンパーが組み込まれ、足元にはカスタムメイドの18インチWeld製ビードロックホイールと、外径42インチという巨大なBFグッドリッチ製オフロードタイヤが装着されている。これらの部品選定は、北極圏のような過酷な環境下での使用を想定した上で行われており、高い信頼性と耐久性が求められる。