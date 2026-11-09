フォーエバーヤング、社台スタリオンステーションで種牡馬入りへ

昨年のBCクラシック覇者フォーエバーヤングが、社台スタリオンステーションで種牡馬となることが決定。海外からの多数のオファーを振り切った藤田晋オーナーの決断と、競走馬の進路について詳述する。

昨年の BCクラシック を制覇し、その後の 東京大賞典 を最後に現役引退を決めた フォーエバーヤング が、 社台スタリオンステーション （北海道・安平町）で種牡馬入りすることが確定した。この重要な発表は9日、同馬のオーナーである 藤田晋 氏によって行われた。

藤田晋オーナーは、種牡馬入りの具体的な交渉過程が通常非公表となる中、この競馬界における極めて重要な移籍に関する事実を明らかにした。フォーエバーヤングは、国内外の主要スタッドから熱烈なオファーを受けており、その価値と知名度が国際的に高いことを証明している。

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国内外から争奪戦が繰り広げられた背景

種牡馬入りの決定に至るまでには、当然ながら激しい競争があった。藤田晋オーナーは、「海外からも多数オファーがあった」と明言しており、フォーエバーヤングが単なる国内の優良馬ではなく、世界市場でも競争力を持つ存在であることを示している。日本国内のトップスタッドである社台スタリオンステーションを選定した経緯は非公表だが、その決断には相当な重みが伴っていることは疑いようがない。

この種牡馬候補となる馬を取り巻く環境は、近年ますます激化している。同じクラスで活躍した他の強豪馬たちの進路を見ると、その競争の厳しさが浮き彫りになる。シエラレオーネは、クールモアが米国に所有するアシュフォードスタッドで種牡馬となり、今年は北米一の種付け頭数である293頭を記録している。この数字は、海外トップスタッドがいかに高い需要を集めているかを示す指標となっている。

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同年馬の進路と血統的価値の評価

BCクラシックにおける4着馬のジャーナリズムは、昨年サンタアニタダービーを制覇し、ケンタッキーダービーではソヴリンティの2着に入る活躍を見せた。その後、3冠競走2戦目のプリークネスSを勝利し、今年シーズン途中で引退した同馬も、来年からアシュフォードスタッドで種牡馬となることが決まっている。このように、海外では即座にトップレベルの種牡馬として採用される事例が多い。

さらに5着だったマインドフレームは、チャーチルダウンズSなどG1競走で2勝の戦績を持つ。昨年のBCクラシック後に引退し、クレイボーンファームで種牡馬となっている。同馬は今年、同種馬場の最多記録となる187頭に種付けを行ったと伝えられており、その血統的価値が市場で高く評価されている証左である。

6着だったバエザも、ペンシルベニアダービー勝利の実績があり、兄2頭（メイジ、ドーノック）が3冠競走勝ち馬という有力な血統を持つ。同馬は今シーズンも現役を続け、フォーエバーヤングとの再戦となったジョッキークラブゴールドCで3着となったことをラストランに引退し、スペンドスリフトファームで種牡馬となる。このように、各馬がそれぞれの血統や戦績に応じて、世界の主要スタッドへと散らばっている。

世界的な種牡馬市場の動向と今後の影響

フォーエバーヤングが苦杯を味わったドバイワールドCの勝ち馬ヒットショーはレーンズエンドファームで、マグニチュードはアシュフォードスタッドで種牡馬入りしている。また、先日のBCクラシックでともに走ったソヴリンティとナイツブリッジは、レース翌日にダーレー・アメリカのジョナベルファームでスタッドインしている。これらの事例から、一流馬の引退後の進路がいかに戦略的に決まっているかが伺える。

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社台スタリオンステーションは、日本の競馬産業において長年、中核的な役割を果たしてきた施設である。藤田晋オーナーが選んだこの道は、フォーエバーヤングの生涯における次のステップとして、非常に重要な意味を持つ。日本の種牡馬市場は、海外の動向に敏感であり、この決定が国内外の breeding コミュニティに与える影響は計り知れない。

今後、フォーエバーヤングが社台スタリオンステーションでどのように種牡馬生活を送るか、そしてその子孫が競馬界をどのように賑わせるかが注目される。藤田晋オーナーの決断が、日本の競馬と breeding の未来にどのような足跡を残すか、業界関係者だけでなく、一般ファンにも大きな関心が集まっている。この移籍は、単なる馬の進路変更を超え、産業的な観点からも意義深い出来事として記録されるだろう。