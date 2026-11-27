フォルクスワーゲン（Audi Volkswagen Retail Japan）は、フォルクスワーゲン車と共に特別なバレンタインを過ごすツーリングイベント「バレンタイン ストロベリー ツーリング（Valentine Strawberry Touring）」を、2027年2月14日（日）に開催する。

フォルクスワーゲン （Audi Volkswagen Retail Japan）は、 フォルクスワーゲン 車と共に特別な バレンタイン を過ごすツーリングイベント「 バレンタイン ストロベリー ツーリング（Valentine Strawberry Touring）」を、2027年2月14日（日）に開催する。

バレンタイン ストロベリー ツーリングは、趣深い古民家レストラン「久右衛門邸」で旬を味わう創作フレンチや、海と山の恵みで育った香り高いいちごを堪能できるいちご狩りなど、ひと足早く春を感じるツーリングイベント。 緑豊かな里山の情景に包まれた、一軒家の古民家フレンチレストラン「久右衛門邸」。 重厚感あふれる日本建築の佇まいとモダンな趣が融合した店内では、旬の美味を存分に引き出した和洋折衷のコース料理を用意。 厳選された日本の食材とフランス料理の技法が紡ぎ出す料理の数々。

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五感を満たす華やかな彩りと、どこかホッとするやさしい味わいを愉しめる。 歴史ある趣きと洗練されたおもてなしのなか、美食と寛ぎに満ちた特別な時間を過ごせる。 三浦半島の心地よいロケーションに位置する「いちごはうす嘉山農園」。 科学的根拠に基づいた土作りと太陽の恵みを受け、完熟ギリギリまで大切に育てられたいちごは、まさに極上の味わい。