フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社（VGJ）と、フォルクスワーゲン正規販売店契約を結ぶネッツトヨタ兵庫は、姫路エリアで認定中古車販売体制を強化するため、「フォルクスワーゲン姫路 認定中古車センター」を11月29日（日）に新規オープンする。

フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社（VGJ）と、フォルクスワーゲン正規販売店契約を結ぶネッツトヨタ兵庫は、姫路エリアで認定中古車販売体制を強化するため、「フォルクスワーゲン姫路 認定中古車センター」を11月29日（日）に新規オープンする。

同センターは、フォルクスワーゲン姫路で展開してきた認定中古車「Certified Pre-Owned（CPO）」の販売機能を拡充し、認定中古車販売に特化した独立型CPOセンターとして新設する。 新車販売拠点と認定中古車販売拠点の役割を明確にし、商品ラインアップと専門性の高い案内を提供する方針だ。 施設は、フォルクスワーゲンのコーポレートデザイン「モジュラー コンセプト」に基づき設計する。 ホワイトフレームを重要なデザイン要素として用い、屋外には最大33台の認定中古車を展示できるスペースを確保する。

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屋根付き展示スペースも設け、雨天時でも車両を確認しやすい環境を整える。 フォルクスワーゲンは2026年7月から、認定中古車の対象を「初度登録10年以内」から「初度登録15年以内（かつ走行距離10万km以内）」へ拡大した。 新店舗でもこの基準に準拠した車両を取りそろえ、保証が付帯されるとしている。 店舗所在地は兵庫県姫路市土山5丁目7-25。 展示車両台数は最大33台だ。