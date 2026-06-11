フォルティウスvs中部電力の石碑戦で吉村が1得点。吉村の1投目は狙いより石が曲がる。最終投はゆっくり手前の石の裏側に回り込み、ナンバー1を狙ったが、ナンバー2となる。中部電力の北沢の最終投は円中心に石を運び、ナンバー1、2を確保。フォルティウスが2点先制を許す。有利な後攻のフォルティウスは相手の石をはじき続ける。小野寺の2投目は中部電力のハウス（円）手前の石の裏側に回り込むショットが決まる。吉村の1投目前の時点で円内に両チームの石はない状況。吉村は相手の石の後ろ側へのドローショットで円内に1個石を置く。中部電力の最終投でその石をはじき出され、吉村最終投はスルーで両チーム無得点のブランクエンドを選択する。引き続き後攻のフォルティウス。小野寺の1投目では相手の石をハウス（円）外に出し切れず。さらに自チームの石を円内に残せなかった。吉村の1投目は中部電力の石を1個円外へはじき出す。もう1個は当たったが円内に残った。中部電力の最終投は狙いより距離が伸びずナンバー1を逃す。ナンバー1を持ち、2点チャンスの吉村の最終投は無効となり、1得点にとどまった。タッチストーンがあったとみられる。

フォルティウスは不利な先攻スタート。 ハウス（円）内の手前側に両チームの石がたまる。 吉村の1投目は狙いより石が曲がる。 最終投はゆっくり手前の石の裏側に回り込み、ナンバー1を狙ったが、ナンバー2となる。

中部電力の北沢の最終投は円中心に石を運び、ナンバー1、2を確保。 フォルティウスが2点先制を許す。 有利な後攻のフォルティウスは相手の石をはじき続ける。 小野寺の2投目は中部電力のハウス（円）手前の石の裏側に回り込むショットが決まる。

吉村の1投目前の時点で円内に両チームの石はない状況。 吉村は相手の石の後ろ側へのドローショットで円内に1個石を置く。 中部電力の最終投でその石をはじき出され、吉村最終投はスルーで両チーム無得点のブランクエンドを選択する。 引き続き後攻のフォルティウス。

小野寺の1投目では相手の石をハウス（円）外に出し切れず。 さらに自チームの石を円内に残せなかった。 吉村の1投目は中部電力の石を1個円外へはじき出す。 もう1個は当たったが円内に残った。

中部電力の最終投は狙いより距離が伸びずナンバー1を逃す。 ナンバー1を持ち、2点チャンスの吉村の最終投は無効となり、1得点にとどまった。 タッチストーンがあったとみられる





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石碑戦 フォルティウスvs中部電力 吉村 1得点

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