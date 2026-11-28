11月29日に東京・両国国技館で開催されるプロボクシング3大世界戦の前日計量が28日、都内で行われ、メインイベントで対戦するWBA世界バンタム級王者の増田陸（… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

11月29日に東京・両国国技館で開催されるプロ ボクシング 3大世界戦の 前日計量 が28日、都内で行われ、メインイベントで対戦する WBA世界バンタム級 王者の 増田陸 （29＝帝拳）と、前王者で同級1位の 堤聖也 （30＝角海老宝石）がともに1回でクリアした。

その意図について堤は「手の感覚を確かめたかった。 思ったより柔らかな印象だった。 確認したところで彼のパンチは何回も受けているので強さは分かっているが、とりあえず情報として知っておきたかった。 肩の位置は僕より高かった。

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それは目を見ながらでも見えるので。 調子もよさそうだった」と明かした。 3年3カ月ぶりの再戦が世界戦の舞台になった。 前回は堤が判定勝利を収めているため、敗戦を糧に世界の頂点に駆け上がった増田にとってはリベンジマッチでもある。