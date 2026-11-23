マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスは、リヴァプールに0-4で敗れたアンフィールドの戦いについて、大半を10人で戦ったチームの勇敢な姿勢を称賛し、最終スコアがチームの努力を覆い隠しているとの見解を示した。

ブルーノ・フェルナンデス は、 アンフィールド で リヴァプール に0-4で大敗した マンチェスター・ユナイテッド について、驚きの見解を示した。 試合の大半を10人で戦ったチームには「良いこと」もいくつかあり、最終スコアはそれを覆い隠しているとして、チームメイトを誇りに思うと主張した。2023年に アンフィールド で0-7の屈辱を味わったフェルナンデスは、マウリシオ・ポチェッティーノ率いるチームが再び歴史的な大敗を喫するまいと戦う姿を見守った。

ホームのリヴァプールが決定機を生かし切れず、得点差は抑えられていたが、後半の2ゴールで0-4の敗戦が決まった。 クラブとの契約交渉を棚上げしているポルトガル代表の司令塔は、アレクサンデル・イサクのタッチが大きく、ボールをコントロールできていなかったとして、ヨロの退場判定に憤った。

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「今日のあの場面でレッドカードは出せない。 選手がボールをコントロールできていなければ、決してレッドカードにはならないと、明確に示されている」 一方で、主将は最近の試合後の厳しい発言とは異なり、チームの勇気をたたえた。

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「1人少なくても、試合で何かを起こそうとして多くのチャンスをつくった。 残念ながら、後半のさらなる2失点は防げなかった。 僕たちはとても勇敢だった。 ボールを失う場面もあったが、プレーしようとし、試合で何かを起こそうとしていた。

恐れてはいなかった」「少しプレーしすぎて、結果として失点した場面もあったかもしれない。 でも、ただ守って自分たちにできることまで恐れるより、僕はその姿勢を選びたい。 チームが自信を持ち、自分たちのやりたいことを体現しようとする姿を見たいんだ」