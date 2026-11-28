サウサンプトンからトッテナムへ移籍したフェルナンデスが古巣スポルティングへの思いを明かした。今季は3アシストを記録し、サンダーランド戦での初得点を狙う。

イングランド のサッカースタンドに立つ フェルナンデス が、古巣である スポルティング ・リスボンへの強い愛着を明らかにした。彼は イングランド とポルトガルの文化的な違いを指摘しながらも、心に従えば即時の復帰を望むと語っている。

イングランド文化の違いと古巣への想い

フェルナンデスは、イングランドのプレッシャーとサッカー文化に違いがあると認識している。彼はあのような重圧は他の地域では経験したことがないという。その上で、自分の心に従うなら、今すぐスポルティングに戻りたいと明確な意志を示した。

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2016年にオリャネンセからスポルティング下部組織に加入して以来、8年間同クラブに在籍した。ユースおよびリザーブチームでのプレーを経て、トップチームでは10試合に出場。ポルトガルの名門で2度のリーグ優勝を経験している。2023-24シーズンはエストリルに期限付き移籍し、35試合で1ゴール3アシストを記録した。

移籍経緯と現在の戦力状況

これらの実績を経て、フェルナンデスは2024年にサウサンプトンへ移籍した。ポルトガルを離れてからはプレミアリーグで83試合に出場し、代表デビューも果たしている。古巣への思いを明かしたものの、現在のトッテナムにおける彼の重要性は揺るぎない。

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ロベルト・デ・ゼルビ監督にとって、フェルナンデスは重要な存在である。今季は公式戦13試合に出場して3アシストを記録している。トッテナムでの初ゴールはまだ生まれていないが、チームの戦力として不可欠な役割を果たしている。

サンダーランド戦での突破機会

トッテナムの直近のリーグ戦4試合すべてで先発出場し、ホームでの3連勝を含む直近6試合でわずか1敗という好成績を支えた。サンダーランドへの遠征を控える日曜日、フェルナンデスが出場すれば、チームの勢いを維持できる。

この試合は、トッテナムでの初得点を挙げる新たなチャンスでもある。イングランドでの経験を踏まえつつ、古巣への想いを胸に、現在は現在のクラブでの活躍に集中している。今後の彼のプレーが、チームの成績と個人記録にどう影響を与えるか注目が集まっている。