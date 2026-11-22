マンチェスター・ユナイテッド主将のブルーノ・フェルナンデスが、2019年にトッテナム・ホットスパーへの移籍が間近だったことを明らかにした。ポチェッティーノ監督との共演可能性を含め、当時の詳細な交渉経緯を語った。

マンチェスター・ユナイテッド の主将である ブルーノ・フェルナンデス が、自身のキャリアにおいて重要な分岐点であった過去の移籍交渉の詳細を明かした。ポルトガル代表の同選手は、2019年にロンドン北部に本拠を置く トッテナム・ホットスパー への加入が現実味を帯びていたことを証言した。

トッテナム移籍話が接近した2019年の経緯

当時24歳だったフェルナンデスは、ポルトガルのスポルティングでプレーしており、イングランドプレミアリーグへのステップアップを狙っていた。この時期、トッテナム・ホットスパーは同選手の獲得に向けて具体的に動いており、単なる噂の段階を超えた實質的な交渉へと進んでいた。

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交渉は非常に進んでおり、フェルナンデスはトッテナムの幹部陣と直接対面する機会を得ていた。さらに、クラブのトレーニング施設や設備を見学するなど、選手としてクラブを視察するところまで話が進んでいた状況であった。

首脳陣が伝えた明確な戦術ビジョン

フェルナンデスは、当時の交渉プロセスでトッテナム側が示した具体的なプランの詳細を振り返っている。クラブの首脳陣とのミーティングでは、チームのプレースタイルだけでなく、彼自身が果たすべき具体的な戦術上の役割についても丁寧な説明がなされたという。

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32歳のフェルナンデスは「トッテナムの首脳陣と会った。全員と会ったよ」と語り、選手とスタッフが一堂に会して議論が行われたことを示唆した。これは単なる面談ではなく、将来のチーム構想を共有するための本格的な協議であったことを示している。

また、クラブは練習場にある素晴らしい環境をすべて見せただけでなく、監督がどのようなシステムを想定していたかを具体的に説明した。フェルナンデスは、自分がそのシステムの中でどのようなポジションでプレーできる可能性があるのか、戦術的な観点から詳細な解説を受けたと明かしている。

破談となった移籍とマンチェスター・ユナイテッドへの道

しかし、その夏の大規模な移籍市場が閉じる直前、このロンドン北部への移籍話は実現せず破談となった。トッテナムでのプレーは叶わず、フェルナンデスはポルトガルのスポルティングに残留する選択を余儀なくされた。

その後の経緯として、フェルナンデスは2020年1月にマンチェスター・ユナイテッドに移籍し、現在の主力選手として君臨することになる。この時、彼の進路がトッテナムではなくオールド・トラッフォードに向かったことは、現在の彼のキャリアにどのような影響を与えたのか考察する上で重要な要素である。

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ポチェッティーノ指揮下で戦う新たな可能性

7年後の現在、興味深い展開が訪れている。現在のマンチェスター・ユナイテッドの指揮官はマウリシオ・ポチェッティーナであり、2019年にトッテナムでフェルナンデスと共闘するはずだった監督と、同じクラブでチームを組むことになりそうだ。

当時、ポチェッティーノ監督はトッテナムを率いており、彼がフェルナンデスに対して想定していた戦術的な役割は、現在のマンチェスター・ユナイテッドにおける役割にも通じるものがあるかもしれない。両者の再会が果たされる場合、当時の話にあった戦術的な互換性がどのように発揮されるかが注目される。

フェルナンデスの証言は、単なる過去の逸話ではなく、現代サッカーにおける移籍市場のダイナミズムと、クラブ間での戦略的プレゼンテーションの重要性を浮き彫りにしている。彼がどのようにして現在の地位を築いたかという経緯は、多くのサポーターにとって興味深い事実である。