サウジアラビアのアル・ナスルは、ポルトガル人のジョアン・フェリックスの将来に決着をつけた。契約延長条項を行使して2029年まで契約を延ばすことを決め、退団をめぐる憶測に終止符を打つとともに、今後数年間のチーム構想において最も重要な攻撃陣の一人を手放さない姿勢を明確にした。

国内の競争という観点では、 アル・ヒラル が最も痛手を負ったクラブの一つとして浮かび上がる。 アル・ナスル がフェリックスの アル・ヒラル 移籍の可能性を断ったことで、ロシュン・サウジリーグでの経験と違いを生み出せる攻撃力を兼ね備えた選手を獲得するチャンスを失ったからだ。

フェリックスほどのスターが加われば、どのライバルにとっても大きな戦力となったはずだ。 しかし同選手のアル・ナスル残留は直接のライバルの力を高め、アル・ナスルは最大の攻撃の武器の一つを手元に残すというアドバンテージを得ることになった。 バルセロナも敗者の一つといえそうだ。 フェリックスがアル・ナスルと2029年までの長期契約で結ばれたことで、低コストの取引であれ、適切な形での移籍であれ、来夏に同選手を呼び戻す構想はより難しくなった。

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チーム内に目を向けると、一部のサウジアラビア人選手がフェリックス残留の代償を払うことになるかもしれない。 特に外国人選手枠が据え置かれ、このポルトガル人スターがサディオ・マネ、キングスレイ・コマン、アンジェロといった面々とともにアタッキングサードで重要なポジションを占めることになるからだ。 こうした状況により、アブドゥルラフマン・ガリーブ、アイマン・ヤヒヤ、アブドゥッラー・アル・ハムダンは、限られた枠と既存の外国人アタッカー陣を前に、定期的な出場時間を得るためのより厳しい競争に直面することになる。