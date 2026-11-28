アル・ナスルに所属するポルトガル人ジョアン・フェリックスが、ポルトガル紙『レコルド』のインタビューに応じ、いくつもの重要なテーマについて語った。チームメイトのクリスティアーノ・ロナウドとの関係や、ポルトガル代表の元主将が抱く1000ゴール到達への野望に言及したほか、カタールのアル・サッド戦で決めた圧巻のゴールの舞台裏、アル・ナスルでの将来、そして欧州復帰の可能性についての考えを明かしている。

アル・ナスル に所属するポルトガル人 ジョアン・フェリックス が、ポルトガル紙『レコルド』のインタビューに応じ、いくつもの重要なテーマについて語った。 チームメイトの クリスティアーノ・ロナウド との関係や、ポルトガル代表の元主将が抱く1000ゴール到達への野望に言及したほか、カタールのアル・サッド戦で決めた圧巻のゴールの舞台裏、 アル・ナスル での将来、そして欧州復帰の可能性についての考えを明かしている。

フェリックスはロナウドの現状にも触れ、アル・ナスルの主将はキャリアの終盤に差し掛かり、自身の大きな個人目標の一つである1000ゴール達成に近づいている今も、サッカーへの情熱を変わらず持ち続けていると強調した。 アル・ナスルのスターは「クリスティアーノは元気だ。 仕事やサッカー、そして1000ゴール到達への情熱を今も同じように持っている。 達成まで、もうそれほど多くは残っていない」と語った。

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さらに「普段と違う振る舞いや、態度の変化は感じなかった」と続け、ロナウドはキャリアの最終段階を楽しみ、毎日、毎回のトレーニング、そして一試合一試合を大切にしようとしており、これまで成し遂げてきたことすべてを振り返る時間は十分にないのかもしれないと指摘した。