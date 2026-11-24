PSGのFWフェラン・トーレスが、バレンシアのメスタージャ近くにある本部を700万ユーロで購入。クラブは新スタジアム、ヌエボ・メスタージャへの移転を控えている。

も確認した。 マンチェスター・シティ、バルセロナを経て、現在はフランスの首都でプレーするPSGのスターが、故郷とのつながりを保ち続けていることを示す取引だ。 トーレスはこの物件に700万ユーロを投じ、同市の将来的な再開発の中心地に足場を築いた。

サッカー以外での長期的な資産形成にも目を向けている。 このビルはクラブの日常業務の中枢だが、所有者が変わった今、本部としての利用は一時的なものとなる。 新たな所有者はトーレスになったものの、クラブがすぐに退去するわけではない。 クラブの下部組織が輩出した成功例の一人が、プロキャリアの出発点となった古巣に物件を貸し、賃料を受け取るという異例の関係が生まれた。

Also read PSG、冬季移籍でクルピ獲得に動向か

今回の売却は、バレンシアが長年進めてきた新スタジアム計画と直接結びついている。 ヌエボ・メスタージャの工事は予定どおり進んでおり、クラブは来シーズンから新たな本拠地へ移る準備をしている。 移転に伴い、事務部門もすべて新スタジアム内に集約するため、現在の事務所ビルは長期的には不要になる。 そこでクラブは資金調達のため、ビルを売りに出した。

Advertisement

新スタジアムが完全に完成し、使用可能になるまで、バレンシアは借り主としてこのビルに残る。 これにより、建設の最終段階でもクラブの業務を滞りなく続けられる。 クラブにとっては売却によってすぐに資金を確保できる一方、トーレスは旧スタジアムがいずれ取り壊された後、大きな変貌が見込まれる地区の好立地物件を手に入れた。