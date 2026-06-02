フェラガモ、「ハグ ソフト XS」を新発表 フィレンツェ職人技と現代エレガンスの融合

フェラガモは、人気バッグコレクション「ハグ」に新モデル「ハグ ソフト XS」を追加。コンパクトで解放感のあるデザインに、ブランドのクラフツマンシップと現代的な機能性を融合。5種のコントラストカラーパレットで展開し、銀座本店では記念イベントも開催。

時代を超えたエレガンスと精緻な洗練を備え、ブランドの原点である革新性とフィレンツェの職人技へのオマージュをあらためて映し出している。

「ハグ」バッグは、大切な人を抱きしめるようなフォルムを象徴し、感情に寄り添うデザインであると同時に、職人の技術と想いを構造面・視覚面の両方から引き立てる。 アシンメトリーな構造を持ち、サイドからフロントへと伸びる 2 本のストラップによって、斜めに配されたガンチーニクロージャーの開閉を可能にしている。 今回、「ハグ」バッグコレクションに「ハグ ソフト XS（HUG SOFT XS）」が加わる。 この新作は、携え方と欲求における新たな次元を切り拓くピースだ。

コンパクトでありながら窮屈さを感じさせず、メゾンのシグネチャーであるクラフツマンシップを、現代のリズムに寄り添うフォルムへと昇華している。 手にしたときの優美さ、動きに寄り添う軽やかさ、そして多様なシーンに溶け込むしなやかさを兼ね備えている。 軽量で機能的なこのバッグは、「ハグ」バッグの自然な進化形といえる。 カラーは、内装と外装のコントラストが美しく調和するパレットで展開。

コニャック×ダークブラウン、ダスティピンク×トープ、トープ×ダスティピンク、そしてバーガンディのライニングを配したクラシックなブラックが揃う。 なお、フェラガモ銀座本店では、6月6日と7日の2日間、新作「ハグ」バッグのローンチを記念したインストアイベントを開催。 このたび、イタリアの高級ブランド、フェラガモは、その象徴的なバッグコレクション「ハグ（HUG）」に新たなモデル「ハグ ソフト XS（HUG SOFT XS）」を追加することを発表した。

この新作は、従来の「ハグ」コレクションが体現する時代を超えたエレガンスと精緻な洗練を踏襲しつつ、ブランドの原点である革新性と、その本拠地であるフィレンツェの職人技へのオマージュをあらためて想起させる一品として位置づけられている。 デザインの核心には、大切な人を抱きしめるような温かみのあるフォルムというコンセプトがあり、感情に寄り添う姿と同時に、職人の技術と想いを構造面・視覚面の両方から際立たせることに成功している。

特徴的なアシンメトリー構造と、サイドからフロントへと伸びる二本のストラップによって、斜めに配されたガンチーニクロージャーをスムーズに開閉できる機能性も備えている。

「ハグ ソフト XS」は、「携え方と欲求における新たな次元を切り拓く」とブランドが述べるように、コンパクトなサイズでありながら、窮屈さを感じさせない解放感を実現している。 これは、メゾンのクラフツマンシップ、つまり熟練職人の技術を、現代のライフスタイルのリズムや多様なシーンに寄り添う機能的でしなやかなフォルムへと昇華させた、自然な進化形と見なすことができる。 手にしたときの優美さ、歩くときや動くときに寄り添う軽やかさ、そしてカジュアルからエレガントな場面まで柔軟に溶け込む汎用性の高さを兼ね備え、軽量かつ機能的な設計が光る。

カラーパレットは、内装と外装のコントラストが美しく調和する five の組み合わせで展開される。 コニャックとダークブラウン、ダスティピンクとトープ、トープとダスティピンクの reversible 的な表情、そしてクラシックなブラックにバーガンディのライニングを配した深みのある選択肢がラインナップする。 さらに、この新作「ハグ ソフト XS」のローンチを記念して、フェラガモ銀座本店において、6月6日および7日の2日間にわたり、特別なインストアイベントが開催される予定である。

本イベントを通じて、ブランドの歴史と職人技、そして新たな時代を拓くデザインを体感できる機会が提供される。 このリリースは、フェラガモが伝統と革新のバランスを如何に取りながら、現代の消費者感情とライフスタイルに応える商品開発を行っているかを示す一例と言える





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