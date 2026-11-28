17台のフェラーリが、東京ミッドタウンの芝生の広場に並んだ。Ferrari Festival Tokyo 2026は誰に何を届けたのか、跳ね馬の歴史、欲望、そしてAIというキーワードから読み解く。

レーシングのDNAとフル電動車 エンツォ・フェラーリが、レースに勝つための資金を市販車を売って稼いだエピソードは広く知られている。 フェラーリはいまもことあるごとに自分たちのDNAはサーキットにあると語る。

フェラーリ・ジャパン代表のドナート・ロマニエッロが、Ferrari Festival Tokyo 2026での展示の柱のひとつに「レーシングのDNAを受け継ぐモデル」を挙げたように、レースとフェラーリの強い繋がりはいまなお健在だ。 発表時、世界の一部のファンやSNSユーザーは“荒れ”た。 見ようによってはLuceのフォルムはまるでPCを操作するためのマウスのようにも解釈され、SNSにはLuceを揶揄する画像が並んだ。 これは、果たしてフェラーリなのか？

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ミラノ証券取引所でフェラーリの株価は瞬間的に下落し、元会長のルカ・ディ・モンテゼーモロは「あのクルマに付いている跳ね馬のエンブレムを誰かに取り除いてもらいたい」とまで言った。 フェラーリはひと目見た瞬間に欲望をかきたてる存在であるべきだ、しかしこのクルマにはそれがあるのだろうか？ フェラーリは東京で、Luceを招待客にだけ見せ、一般に開かれたガーデンには、Enzo、Monza SP1、Daytona SP3といったアイコンと、レースを戦ってきたマシンが置かれた。