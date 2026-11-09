フェニックスバトルウエルター級トーナメント来年2月開幕 賞金1000万円と日本王座挑戦権が掛かる

プロボクシングの国内ウエルター級16選手によるフェニックスバトルが来年2月に開幕。優勝賞金1000万円と日本王座挑戦権が贈られ、KO賞や階級別のファイトマネー保証も実施される。

国内 プロボクシング の ウエルター級 （ジュニアミドル級）トップクラス16選手による注目大会「 フェニックスバトル ウエルター級 1000万 トーナメント 」の開催が、9日に正式に発表された。この大会は来年2月に開幕し、優勝選手に対して1000万円の賞金および 日本王座 への挑戦権が与えられる。

トーナメント形式と抽選ルール

大会の組み合わせは、今月中に公開抽選会によって決定される予定である。準決勝の組み合わせについては、準々決勝を勝ち上がった4選手によって行われる再抽選で割り振られる仕組みとなっている。各興行団体が同一ジムからの参加を可能にしているため、組み合わせ抽選においては、同じジムの選手が山を分けるよう配慮される方針が示されている。

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高額賞金とKOボーナス制度

大会の最大の魅力は、優勝賞金1000万円に加え、全試合でノックアウト勝利を収めた選手には20万円の特別ボーナスが贈られる点である。このKO賞は単なるボーナスではなく、試合結果に対するインセンティブとして明確に規定されており、選手の攻撃的なファイトスタイルを促進する効果も期待されている。これにより、消極的な引き分けや辛勝ではなく、決着をつける試合が重視される構造となっている。

階級別ファイトマネー保証規定

出場選手にとって重要なファイトマネーは、選手のランクと回戦数に応じて保証される制度が導入される。敗者側は敗北によってファイトマネーが30％減額され、その減額分は勝利した勝者に上乗せされるというルールとなっている（引き分けの場合はこの処置を除く）。このシステムは、勝利への強い動機づけを選手に与えるとともに、試合のクオリティ向上に寄与する狙いがある。

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具体的な保証額を見ると、ノーランカーの場合は4回戦で40万円、6回戦で50万円が保証されている。日本ランク13位以下の選手は、4回戦が50万円、6回戦が60万円、日本ランク7位から12位の選手はそれぞれ60万円と70万円、日本ランク5位と6位の選手は70万円と80万円となる。上位層では、日本ランク3位と4位の選手が4回戦80万円・6回戦90万円、1位と2位の選手が90万円と100万円、世界ランカー（WBA・WBC・WBO・IBFの15位以内）が100万円と120万円、そして日本・東洋太平洋・WBOアジアパシフィック王者が150万円と170万円の保証枠が設定されている。

大会の社会的意義と今後の展開

このトーナメントは、中堅から上位クラスの選手たちが一斉に戦えるプラットフォームを提供することで、ウエルター級という重量級の一つ下の階級の活性化を図る試みである。日本王座への挑戦権という具体的な権利とセットになっているため、出場選手にとってもキャリアアップの重要な転換点となる大会である。今月中に行われる抽選の結果が、来年2月の試合日程および興行の面白さを決定する鍵となる。各選手の動向と組み合わせ結果に注目が集まっている。