フェイエノールト練習試合：ボルジェスが3得点、ファン・ブロンクホルスト監督が戦術検証

フェイエノールトの練習試合でボルジェスが3ゴールを挙げチームをリード。ファン・ブロンクホルスト監督は若手選手の出場機会を通じ、新たな戦術や選手の適性を詳細に検証した。

フェイエノールト の練習試合において、 ボルジェス が開始わずか3分で先制点を奪い、チームの勝利に貢献した。このゴールはシザースでマークについた相手DFをかわし、ゴール上隅へ正確なシュートを放つことで決まった。

ボルジェスの活躍とチームの主導権

その後もボルジェスは得点を狙う姿勢を見せ続け、リース・ネルソンと共にリードを広げるチャンスが訪れたものの、両者とも得点には至らなかった。しかし、前半の攻防を通じてフェイエノールトがゲームをコントロールする構図は明確であった。

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後半に入ると、フェイエノールトは開始10分までに再びリードを奪った。積極的に動き回りスペースを創出したボルジェスがピーター・ファン・マールスハルケルワールトへクロスを送り、攻撃を加速させた。

さらに数分後には、ファン・マールスハルケルワールトが決定的なアシストを披露した。彼からの供給を受けたテオドロス・デリアニディスが3点目を記録し、チームの優位性を確実にしたものとなった。

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ファン・ブロンクホルスト監督の戦略的検証

この練習試合は単なる調整ではなく、ファン・ブロンクホルスト監督がさまざまな選手のプレーを確認するための重要な機会として位置づけられていた。監督陣は試合展開の中で個々の選手の能力や適性を細かく観察していた。

特に注目されたのは、ネルソンとシャキール・ファン・ペルシの起用法である。両選手はそれぞれ1ハーフずつ出場させられ、異なる時間帯でのプレー特性や体力配分の影響を検証する材料とされた。

また、タイス・クラーイエフェルト、トビアス・ファン・デン・エルスハウト、マッツ・デイルといった若手にも出場機会が与えられた。これにより、新加入選手や成長途中の選手がチーム戦術にどのように適合するかというデータが収集された。

先発メンバーと交代戦術の詳細

フェイエノールトの先発ラインナップは、ボッシン、マハムド、シェンス、クラーイエフェルト、デイル、ファン・デン・エルスハウト、ファン・マールスハルケルワールト、ファン・ペルシ、ボルジェス、デリアニディス、ネルソンから構成された。

守備陣ではガデラ、ホレマンス、オッフェルハウス、ブレイク、ファン・ダイン、メディッチ、クローステルブール、ファン・デン・ベルフ、アグギル、アムラバト、コーイが名を連ねた。この布陣は監督の意向を反映したものであった。

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試合中に行われた交代は多数あり、各ポジションの選手がどのような役割を果たすかというテストも行われた。例えば、ボッシンは46分にカステンマイヤーと交代し、マハムドは75分にアグボルアジェと入れ替わっている。

交代選手による戦術的変化と今後の展望

後半戦では多くの選手が交代し、チームのダイナミクスを変化させた。シェンスは75分にピーテルセと交代し、クラーイエフェルトも試合を離れている。ファン・デン・エルスハウトは75分にリュック、ファン・ペルシは46分にケッセルスと入れ替わった。

攻撃面でもボルジェスは81分にオヌンタ、デリアニディスは81分にエル・ブジュフィ、ネルソンは46分にフェルドンクと交代している。これらの交代によって、残りの時間でどのような連携が生まれるかが試されている。

ディフェンスラインではブレイクが79分にデ・ウィット、ファン・ダインが76分にオモロワ、アグギルが76分にダンダスと交代した。また、アムラバトは63分にステパノフ、コーイは46分にファン・オーフェレームと入れ替わっている。

クローステルブールは46分にガダリ、ガデラは46分にエッピンクと交代しており、全体的に多くの選手がピッチ上で経験を積んだ。この結果は今後のリーグ戦やカップ戦における戦力編成に大きく影響する可能性がある。