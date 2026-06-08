フェイエノールトの問題指摘 デルクセン "ファン・ペルシーは未熟な監督"

デルクセンはファン・ペルシーが複数選手と抱えた問題を指摘し、新経営陣は彼を信頼していないと述べた。新経営陣は1年を分析し、再出発のために別の監督を候補にしている。デルクセンは外国人監督を好まないと語り、ヨセフ・オースティングについてはフェイエノールトには合わないと断じた。

ドレンテ州出身のアナリストは続ける。

「ファン・ペルシーはSCヘーレンフェーン時代と同じく、1年を通じて監督として未熟だった。 まだ新米同然だ。 今年はディック・アドヴォカート氏を付けて乗り切ったが、裏に助っ人が必要な監督を真剣に受け止められない」。 さらに選手たちとの関係も深刻に悪化させ、クラブに多大な損害を与えた。

「最高額で加入したセム・ステインはFCトゥエンテで好パフォーマンスだったが、1試合半で起用されず、デ・クープでも適応する機会を与えられなかった。 彼を主将に任命した判断も不可解だ」 クインテン・ティンバーには契約延長を迫り、応じなければスタメンから外すと脅した。 イングランドでプレーする左SBハートマンも、タトゥーが多いことを理由に事実上追い出された。 レギュラー3人を追い出すような監督はフェイエノールトに向かない」と、デルクセンはファン・ペルシーが複数選手と抱えた問題を指摘した。

「新経営陣は彼を信頼していない。 当然だ。 彼らは1年を分析し、再出発のために別の監督、特にクリスタル・パレスで成果を上げたオーストリア人（オリバー・グラスナー）を候補にしている。 とはいえ私は外国人監督を好まない。

FCユトレヒトのアンソニー・コレイアやNECのディック・シュロイダーのような国内監督こそ適任だ」と語り、ヨセフ・オースティングについては「フェイエノールトには合わない」と断じた。

「オースティングは地方的すぎてフェイエノールトには合わない。 大都市クラブにはメディアに強い指導者が必要だ」と語り、ゴー・アヘッド・イーグルス就任が濃厚なオースティングをロッテルダムには不適と結論づけた





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

デルクセン ファン・ペルシー フェイエノールト ヨセフ・オースティング

United States Latest News, United States Headlines