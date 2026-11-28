トゥルク大学の調査により、リモートワーク日はオフィス勤務日に比べ、座る時間が合計1時間以上増加し、運動時間が減少することが実証された。具体的な数値と対策について詳述。

フィンランド ・ トゥルク大学 の研究チームは、パンデミック後の生活パターンを分析し、 リモートワーク が人々の 身体活動 に及ぼす影響について新たな知見を得ました。2023年5月から2024年6月にかけて行われたこの調査では、専門職の大学職員97人を対象に、勤務形態が行動に与える変化を詳細に追跡しました。その結果、在宅勤務の日々はオフィス出勤日に比べて、有意に低い 身体活動 レベルをもたらすことが明らかになりました。

97人の調査で判明した座る時間の増加率

研究に参加した被験者は全員、専門職の大学職員であり、1週間のうち少なくとも2日以上はリモートワークを行い、同数以上はオフィス出勤を行うハイブリッド勤務の状態にありました。被験者の太ももには小型のモーションセンサーが装着され、横になっている時間、座っている時間、立っている時間、そして激しい運動を行っている時間を24時間体制で正確に記録しました。さらに、被験者自身も勤務時間、勤務場所、就寝および起床時間などを記載する日誌を提出することで、データの相互検証を行いました。

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センサーデータと日誌を統合した分析結果により、リモートワークの日とオフィス勤務の日との間で明確な行動の差異が確認されました。最も顕著な違いは、座っている時間の長さです。リモートワークを行った日では、オフィス勤務日に比べて、平均して座っている時間が合計で約1分間の増加は見られたものの、細分化された活動ごとの時間差はより深刻でした。具体的には、ベッドで過ごす時間が平均14分長く、机やソファに座っている時間も平均44分増える傾向が一貫して確認されました。これは、自宅環境がリラックス空間として機能しやすく、物理的な制約がオフィスに比べて緩やかな影響を及ぼしていることを示唆しています。

運動時間減少と置き換えられた活動の詳細

座る時間が増加した分、当然ながら身体活動量は減少しました。リモートワークの日には、立ち上がって少し歩くなどの低強度運動時間が平均37分短縮されました。また、サイクリングやランニングといった中程度から高強度の運動を行う時間についても、平均21分の減少が報告されています。これらを合計すると、1日のうちで健康的な身体活動が可能な時間が大幅に削られている状況です。

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研究チームは「行動の時間的マッピング」という手法を用いて、増えた座る時間がどこから派生したのかを特定しました。その結果、リモートワーク日に増えた座り時間は、主にオフィス勤務時に立っていた時間を置き換えたものであることが判明しました。また、オフィス出勤時に徒歩や自転車で行っていた通勤に伴う運動時間は、リモートワーク時には座る時間や寝る時間に完全に置き換えられていました。このように、移動に伴う自然な活動機会が消失することが、座り過ぎ問題の主要因の一つとなっています。

勤務時間中の動作変化と環境的要因

重要な発見として、勤務時間中における行動の偏りも指摘されています。オフィス勤務とリモートワークで大きな差を生んでいたのは、勤務時間中のアクティビティです。リモートワークの日では、勤務時間中に座っている時間が平均36分長く、軽い運動の時間は平均26分少なくなっていました。オフィス環境では、会議室への移動、同僚のデスクへの行き来、食堂への移動などが日常的に行われるため、結果として身体が動きやすくなります。しかし、自宅ではこれらの「作業の中断を促す仕組み」が存在しないため、被験者は必然的に長時間の座位状態を強いられることになります。

この環境的な要因は、単なる意志力の問題ではなく、物理的な構造に起因するものです。オフィスには無意識に体を動かすためのトリガーが多数存在しますが、自宅オフィスではそれらが欠如しています。その結果、労働生産性を維持しながらも、健康的な身体活動レベルを同時に確保するのが困難になるというジレンマが生じています。この構造的要因を理解することは、効果的な対策を立てる上で不可欠なステップとなります。

対策として提案される具体的な介入方法

これらの課題に対処するため、研究チームはリモートワーク時に意図的に運動を取り入れる必要性を強調しています。推奨される具体的な手法の一つは、「スタンディングデスクの使用」です。座る姿勢から立つ姿勢へ頻繁に切り替えることで、長時間の座位による健康リスクを軽減することが可能です。また、通勤時間の消失を逆手に取り、「通勤の代わりに運動する」といった行動変容も有効であると示唆しています。

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例えば、勤務前の30分をジョギングやストレッチに充てる、または昼食休憩中に外出して歩く時間を確保するなど、日常生活の中に身体活動のチャンスを意図的に組み込むことが重要です。トゥルク大学の研究は、リモートワークがもたらす利便性と引き換えに失われつつある健康資本を可視化し、より持続可能なハイブリッドワークスタイルの構築に向けた具体的なアクションを提示しています。今後、企業や個人レベルでこれらの知見を活用した環境調整や習慣形成が進むことが期待されます。