【11月22日 AFP】バルト海東部のフィンランド沖で21日、ウクライナのドローンがロシアの貨物船を攻撃し、同船が炎上した。数時間後、ロシアのヘリコプターがフィンランド領空を侵犯した疑いがあると、同国の国防相が明らかにした

【11月22日 AFP】バルト海東部のフィンランド沖で21日、ウクライナのドローンがロシアの貨物船を攻撃し、同船が炎上した。 数時間後、ロシアのヘリコプターがフィンランド領空を侵犯した疑いがあると、同国の国防相が明らかにした。

フィンランド国防省は、フィンランド湾東部の国際水域、スールサーリ島西方で21日朝、ロシアの貨物船に対するドローン攻撃を確認したと発表した。 国防省は貨物船を「スパルタII」と特定。 同船はウクライナと米国の制裁対象となっている。 また、シリアからロシアへ武器を輸送していた疑いも指摘されている。

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国境警備隊は、炎上しながらフィンランド領海に向かって漂流する船を確認し、安全確保のため船の周囲に立ち入り制限区域を設定。 同隊は、航行不能となった船をロシアの管轄区域へえい航できるようにする方針を示した。 ハッカネン氏はX（旧ツイッター）で「領空侵犯の疑いは、フィンランド湾で損傷した貨物船に関わる救助または監視活動と関連している可能性がある」と述べた。 バルト海では、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、新たな緊張の火種となることが懸念されている。

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フィンランド湾はバルト海の最東端にあり、ロシアのサンクトペテルブルクへ通じる重要な海上航路となっている。 ロシアによる侵攻が5年目に入る中、ウクライナも前線から遠く離れたロシア領内への長距離攻撃を強化している。