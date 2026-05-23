トゥヘル監督のインタビューによると、フィルは合宿で素晴らしい活躍を見せた。トレーニング中だけでなく、私生活でもだ。この決定を伝えるのは非常に辛かった。彼は他の創造性豊かな選手を起用するために、しば卒に追いやられてきたこともあり、トゥヘルは現在のトゥヘル・トランジションシステムでは、2025年1月の就任以来、フィルを先発出場にしてみても1試合のみだった。この記事では、フィルがトゥヘル監督の決定に対してどのように思っているか、そしてフィルがどのように判断が難しい場面で選んだポジションなのかについて紹介している。

トゥヘル監督 のインタビューでフィルが代表として 出場機会 と向き合う際の難しさや判断の基準は、彼の ポジション が確かめられなくてすんだことにある。 彼の ポジション が具体的にどこなのかオープンで、10番なのかフェイク9なのか、あるいは将来的な時はベルナルド・シルバのような8番の役割なのか、あるいはもうウイングではないかもしれないという判断が必要だった。

そうした状況下で、10番のような Position を排除し、彼はサイドに追いやられてきたこともあり、トゥヘル監督はそのような状況下で判断が難しい状況でフィルを起用している。 長年の代表監督の決定、例えばフォーデンのように適切な起用の基準が分からないことから、彼は他の創造性豊かな選手を起用するために、しばしばサイドに追いやられてきた。 そのため、現在のトゥヘル・トランジションシステムでは、2025年1月の就任以来、フィルを先発出場にしてみても1試合のみだった。

その代わりに、彼はジュード・ベリンガムとモーガン・ロジャースを中盤の攻撃的ポジションの主力としている。 この記事では、フィルがトゥヘル監督の決定に対してどのように思っているか、そしてフィルがどのように判断が難しい場面で選んだポジションなのかについて紹介している





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