フィル・コリンズの息子・マシュー・コリンズ、TSV 1860加入候補に

音楽界のアイコンフィル・コリンズの息子・マシュー・コリンズがTSV 1860加入候補に挙げられていることが明らかになった。マシューは21歳で、現在オーストリア2部ザルツブルクに所属しているが、ミュンヘンへ移籍する見込みで、ギーシングでのトライアルも終了している。

昨年5月、のどかな町ヴァッテンスで行われたWSGチロル・ジュニアーズ対SVフューゲンの地域リーグ戦。 観客は、突然、音楽界のアイコンである フィル・コリンズ が観客席に現れたことに驚いた。

現在75歳の彼は、かつてジェネシスの伝説的ドラマーであり、この日、息子のマシューのプレーを見に来ていた。 今後、ミュンヘンのグリューンヴァルダー・スタジアムでフィル・コリンズが注目されるかもしれない。21歳のマシュー・コリンズがTSV 1860加入候補に挙げられているが、彼がどのリーグでプレーするかは未定だ。1966年のドイツ王者である同クラブは、リーガ・リージョナルの降格危機に直面している。3部契約から地域リーグ契約へ移行できる選手は8人だけとも報じられる。

それでも『Bild』紙によると、オーストリア2部ザルツブルクに所属するマシュー・コリンズは、いずれにしてもミュンヘンへ移籍する見込みで、ギーシングでのトライアルも終了している。 スイスのジュネーブで生まれたマシューは14歳時にマイアミビーチからフランスのエヴィアンにあるサッカー寄宿学校へ転校。16歳からはドイツのASVアルトナやハノーファー96でプレーし、次はミュンヘンでの活躍が期待される





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

フィル・コリンズ マシュー・コリンズ TSV 1860 ミュンヘン オーストリア2部 ザルツブルク ギーシング トライアル

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

伊藤七段 初タイトルへ王手 藤井叡王を初のカド番へ追い込む 叡王戦第3局勝利で2勝1敗藤井聡太叡王（21）＝王将など8冠＝に伊藤匠七段（21）が挑む第9期叡王戦5番勝負第3局は2日、名古屋市の「名古屋東急ホテル」で指され、後手伊藤が146手で勝利した。対戦成...

Read more »

大谷翔平に昨季ゴールドグラブ賞捕手が脱帽 ロバーツ監督が予言「とても特別なシーズンになる」＜ドジャース3−7ダイヤモンドバックス＞◇21日（日本時間22日）◇ドジャースタジアム【ロサンゼルス（米カリフォルニア州）21日（日本時間22日）＝久保賢吾、斎藤庸裕】ドジ...

Read more »

伊藤新叡王 「25歳まで酒とギャンブル禁止」師の鉄の掟守り藤井撃破 21歳8カ月 誘惑に「関心なし」将棋の第9期叡王戦で藤井聡太王将（21）＝7冠＝を下した伊藤匠新叡王（21）が最終第5局の激闘から一夜明けた21日、会場の山梨県甲府市・常磐ホテルで会見した。どことなく...

Read more »

大西流星、猪狩蒼弥から誇張した“座長ぶり”暴露に大慌て「誤解を招く！」（2024年8月23日）｜BIGLOBEニュース7人組グループ・なにわ男子の大西流星（23）が23日、都内で行われた映画『恋を知らない僕たちは』初日舞台あいさつに登壇した。窪塚愛流（20）、齊藤なぎさ（21）、莉子（21）…｜BIGLOBEニュース

Read more »

＜デスクの道南建築散歩＞⑫函館ハリストス正教会（函館市元町） 清廉な美が生んだ二つの才能函館ハリストス正教会は、二つの才能を世に送り出した点でもたたえられるべきだ。 一つは、この名建築の成り立ちと関係する。1860年（万延元年）、元町の小高い丘に初代ロシア領事館と付属聖堂が建てられた。翌...

Read more »

今こそ知りたい「精力善用」「自他共栄」 柔道の父・嘉納治五郎の理念を発信する拠点開設柔道の創始者、嘉納治五郎（1860～1938年）はスポーツを通じて人格形成を目指した教育者としても大きな足跡を残した。その理念を顕彰・研究し、国内外へ発信する…

Read more »