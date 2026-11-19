2026年9月のフィットネス関連データ分析。1位CTR35.5%に対し、2位がクリック数の47.4%を独占。表示回数とクリック数の乖離を可視化し、実務的な改善ポイントを解説します。

フィットネス業界 における検索エンジン最適化（SEO）の実態を、 2026年9月 の検索データを用いて詳細に分析した結果、順位別CTR（クリックスルーレート）とクリック数の分布に顕著な特徴が浮き彫りになった。1位のCTRは35.5％と最も高く、2位は18.6％、3位は5.5％であった。上位2つの順位帯と3位以下では、CTRに明確な溝が存在する。

2位がクリック数の過半を占める構造的偏り

フィットネス関連キーワードの集計において、2位が圧倒的なクリック数の存在感を示した。1位の表示回数は1,368回と小さく、2位の37,871回や3位の37,349回と比べて集計規模が著しく異なる。2位のクリック数は7,053回で、1位から10位までの合計14,880回のうち47.4％を占めた。一方、2位の表示回数は全体385,081回のうち9.8％に過ぎない。

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このデータは、表示回数の構成比に対してクリックが2位に強く偏っていることを示している。1位と2位を合わせたクリック数は7,539回で全体の50.7％に相当するが、表示回数は39,239回で全体の10.2％に留まる。検索流入の実態を理解するには、CTRだけでなくクリック数の構成比を併せて確認することが不可欠である。

下位順位帯の表示機会とクリック率の乖離

表示回数が多くてもクリックに直結しない順位帯の実態も明確になった。8位から10位の表示回数の合計は144,042回で、1位から10位全体の37.4％を占めた。しかし、クリック数は1,211回にとどまり、全体の8.1％に過ぎなかった。この差は、順位帯によって検索結果へのクリック率が大きく異なることを物語っている。

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個別の順位別CTRを確認すると、8位は0.9％、9位は1.0％、10位は0.7％であった。表示回数の多い下位順位のキーワードは改善の候補となり得るが、検索需要や事業上の重要度を踏まえた上で、コンテンツの内容や検索結果上の見え方を点検する必要がある。8～10位は表示機会が多いものの、クリック数への寄与は限定的だ。

他業界とのCTR比較と指標の解釈基準

今回の分析では、比較対象として「SEO業界」として示されているランクエストサイトの2026年9月検索データが用いられた。フィットネス業界のCTRは、1位が35.5％に対して比較対象が39.5％と3.9ポイント高く、2位も18.6％に対して比較対象の32.5％が13.9ポイント高かった。一方、3位はフィットネス業界の5.5％に対し比較対象は3.0％で、フィットネス業界が2.5ポイント上回った。

4位以降もフィットネス業界が比較対象を上回る傾向が続いた。4位は3.1％対2.5％、5位は3.5％対1.3％、6位は1.7％対0.4％であり、7位から10位でも同様の関係が見られた。ただし、比較対象のCTRはフィットネス関連データの良し悪しを判定する絶対的な基準ではない。1位の表示回数がフィットネス業界で1,368回に対し、比較対象は299回と集計規模が一致していない点に注意が必要である。

検索意図とキーワード性質に基づく実務的改善

今回の集計だけでCTR差の理由やSEO施策の優劣を特定することはできない。自社サイトにおいては、施設名などの指名検索と一般的なトレーニング情報の検索を分けるなど、キーワードの性質を深く理解することが重要だ。同じページ、同じキーワードの過去実績と比較しながら変化を見極める姿勢が求められる。

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実務では、まず表示回数とクリック数が多いキーワードと対応するページを抽出し、順位やCTRを一覧で確認するのが有効である。2位のようにすでに流入を多く得ているページと、8～10位のように表示機会はあるもののクリックが限られるページとで、改善対象を整理する必要がある。表示回数が多いのにクリックが少ないページは、タイトルが内容を適切に伝えているか、検索意図に対する回答が十分かどうかを検証する候補となる。修正後も同じキーワードの順位と表示回数を継続して追跡し、CTRだけの変化を施策の成果と断定しないことが、長期的な成功のカギとなる。