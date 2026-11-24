フィッシング被害と止まらない情報漏洩対策の為にWindows用メールソフト「SuperCRM_Mail」、2026年12月に無料で公開

SuperCRM_Mailは、自身に独自の フィッシング 対策や各種の攻撃対策機能を持つことで、許可リストにないリンク先を開かず、添付ファイルは利用前に検査します。 さらに、 メール を読み解く処理をPC内の制限された環境で動かし、攻撃の影響がほかのファイルや機能に及ぶリスクを抑えます。

・IPA（情報処理推進機構）の「情報セキュリティ10大脅威 2026」組織編では、「ランサム攻撃による被害」が1位、「AIの利用をめぐるサイバーリスク」が初選出で3位、「機密情報を狙った標的型攻撃」が5位、「ビジネスメール詐欺」が10位に挙げられています。 ・フィッシング対策協議会が受領した2025年のフィッシング報告件数は、過去最多の2,454,297件で、前年比約1.43倍でした。 同協議会は、攻撃者が自分で用意したアドレスを使い、送信元の確認を通過して迷惑メールの振り分けを逃れる手口も報告しています。

Also read 世界の冷房電力需要が暖房電力需要を史上初めて上回る

・Verizonの2026年の調査報告書では、調査対象の情報漏えいなどの事案の48％に、取引先や外部サービス事業者などの関与があったと報告されています。 メール経由に限った数字ではありませんが、自社だけでなく取引先・委託先にも対策を広げる重要性を示しています。

Advertisement

【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付きCIO フラットスパイラルケーブル CtoC PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイトAnker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応