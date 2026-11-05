フィックスターズとFastMetalが協業、国内で最適化したオープンウェイトモデルを提供

フィックスターズが国内で最適化・運用するオープンウェイトモデルが、AIゲートウェイのFastMetalから利用できるようになります。国内でデータを処理したい企業にとって、閉域網でも動かせるAI選定の新たな選択肢になります。

フィックスターズ とFastMetalが協業し、 フィックスターズ が国内で最適化・運用するAIモデルを、FastMetalの利用者が手軽に使えるようになりました。FastMetalは国内外のAIモデルを1つのAPIキーで利用できるAIゲートウェイです。 生成AI の業務利用が広がるなかで、今回の協業は フィックスターズ の最適化技術と、FastMetalの複数モデルを束ねる仕組みを組み合わせる取り組みです。

背景には、オープンウェイトモデルの性能が向上していることがあります。オープンウェイトモデルとは、モデルの重みが公開され、オンプレミスなどの閉域網環境でも動かせるモデルのことです。その性能は、最先端の商用モデルに迫る水準に達しつつあります。今回の発表は、こうしたモデルを業務で実際に使える形にする動きとして位置づけられます。

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オープンウェイトモデルの性能を引き出す推論の高速化

オープンウェイトモデルを実用的な速度とコストで動かすには、GPUの性能を引き出すソフトウェアの最適化が欠かせません。モデルの性能が高くても、応答が遅かったり運用コストが膨らんだりすれば、業務での活用は進みにくくなります。

フィックスターズは、「Speed up your AI」をコーポレートメッセージに掲げ、AIモデルの推論と学習の高速化に取り組んできました。今回の協業では、同社が国内で最適化・運用するモデルを対象としています。オープンウェイトモデルの実力を業務で生かすうえで、推論の高速化が前提条件になるという考え方です。

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同社は、最新のAIモデルを国内で最適化・運用し、FastMetalを通じてより多くの開発者や企業に届けたいとしています。今後も高速化技術を通じて、国内における生成AIの活用を支える方針を示しています。

FastMetalの仕組みと「Your data, your choice」の考え方

FastMetalは、国内外のAIモデルを1つのAPIキーで利用できるAIゲートウェイです。利用者はモデルごとに個別の契約や接続先を用意しなくても、複数のAIモデルを選んで使えます。今回の協業により、フィックスターズが国内で最適化・運用するモデルも、この窓口から利用できるようになります。

FastMetalは「Your data, your choice」を基本の考え方としています。データを学習に使わせるか、保存させるか、どの国のサーバーで処理するかは、利用者自身が選べることが大切だという立場です。業務データを扱う企業にとっては、データがどこで処理されるかがAI選定の重要な基準になっています。

FastMetalを運営する側は、フィックスターズ社と協業し、同社のモデルを自社の利用者に提供できるようになったことを心強く受け止めているとしています。両社は、利用者の選択肢を広げるために協業を続ける考えを示しています。

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国内でデータを処理したい企業にとっての選択肢

データを国内で処理したい企業にとって、今回のモデルは有力な選択肢になります。業務データを外部に出しにくい組織では、どの国のサーバーで処理されるかが導入判断に直結するためです。国内で最適化・運用されたモデルが加わることで、データの扱いを重視する企業がAIを選びやすくなります。

一方で、オープンウェイトモデルは閉域網環境でも動かせる特徴があり、社内に環境を構築する企業にとっては、推論の速度とコストが運用上の課題になります。今回の協業は、その両面に対応する選択肢を提供する取り組みと位置づけられます。どのモデルを使うかは、性能、速度、コスト、データの処理場所を総合して判断する必要があります。

フィックスターズとFastMetalは、今後も協業を通じて国内向けの選択肢を広げていく方針です。今回の発表で示された内容は、今後の提供モデルの追加や具体的な利用条件を含め、両社の発表に沿って確認することが重要です。