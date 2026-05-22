フィギュアスケートの宇野昌磨さんと本田真凜さんがアイスダンスに転向することを発表

フィギュアスケートの宇野昌磨さんと本田真凜さんがアイスダンスに転向することを発表した。2人は22日、都内で会見を開き、アイスダンスへの意欲を表明した。

フィギュアスケート の 宇野昌磨 さんと 本田真凜 さんが アイスダンス に転向することを発表した。2人は22日、都内で会見を開き、 アイスダンス への意欲を表明した。 宇野さんは、 アイスダンス を始めてから、約2週間カナダのモントリオールで練習したと述べた。

本田さんは、朝から夜まで練習を重ねたと振り返り、宇野さんと一緒に練習することで、時間を稼ぎたいと述べた。2人は22年に交際中であることを公言し、24年1月に本田さんが現役を引退し、同5月に宇野さんが引退した。 本田さんは16年世界ジュニア選手権を制し、宇野さんは18年平昌オリンピックと22年北京オリンピックでメダルを獲得した。2人は、アイスショー「Ice Brave」で共演し、アイスダンスのナンバーを披露した。2人は、アイスダンスへの意欲を表明し、将来の目標について語った。

宇野さんは、アイスダンスを始めてから、約2週間カナダのモントリオールで練習したと述べた。 本田さんは、朝から夜まで練習を重ねたと振り返り、宇野さんと一緒に練習することで、時間を稼ぎたいと述べた。2人は、アイスダンスへの意欲を表明し、将来の目標について語った。2人は、アイスショー「Ice Brave」で共演し、アイスダンスのナンバーを披露した。2人は、アイスダンスへの意欲を表明し、将来の目標について語った。2人は、アイスショー「Ice Brave」で共演し、アイスダンスのナンバーを披露した。2人は、アイスダンスへの意欲を表明し、将来の目標について語った





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