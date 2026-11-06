フィギュア中国杯ペアSP：千葉百音が首位、山下真瑚が自己ベストで5位

フィギュアスケートGP中国杯ペアショートプログラムで、千葉百音組が首位に立ち、山下真瑚組が自己ベスト更新で5位発進。長岡柚奈組も4位でフリーへ.

フィギュアスケート グランプリ（GP）シリーズ第3戦 中国杯 が6日、深センユニバーシアードセンターで開催され、ペアショートプログラム（SP）の結果が発表された。ミラノ・コルティナ冬期オリンピック代表の 千葉百音 （21）と木下グループのペアが、76.08点をマークして首位でフリーへ進出した。

千葉百音が首位、山下真瑚は自己最高記録

23歳の山下真瑚（中京大）は、20年のNHK杯以来6年ぶり、海外大会では7年ぶりのGP出場となった。彼女は国際スケート連盟（ISU）公認の自己最高記録となる69.17点を獲得し、5位でフリー競技へ滑り出した。このスコアは、15歳で出場した18年スケートカナダでの得点を8年ぶりに更新するものだった。

Also read NVIDIAがGeForce 8800 GTXの20周年を記念した鑑賞用VR作品を公開

苦難を乗り越えた長岡柚奈組の4位スタート

ペアSPでは、「ゆなすみ」と呼ばれる長岡柚奈（21）と森口澄士（24）の組が63.06点をマークし、8組中4位でフリーへ進んだ。長岡柚奈は、3月末の世界選手権で4位入賞して以来の実戦出場となった。今季初戦を滑り切った彼女は、大きなミスなく耐え抜けた演技に前を向いた。

Advertisement

長岡柚奈組の逆境と再起への道のり

長岡柚奈と森口澄士は、ミラノ・コルティナ五輪金メダリストである三浦璃来と木原龍一の後継者として期待されてきた。しかし、長岡柚奈は4月に右足を疲労骨折し、8月には交通事故で左足を負傷するなど、重苦しい苦難を乗り越えて今大会に臨んだ。二人は互いに声を掛け合いながら、再起への道を歩んできた。

フリー競技への展望と表彰台圏内の争い

7日に予定されているフリー競技では、長岡柚奈組は現在の3位との差が3.28点で、表彰台圏内でのスタートとなる。森口澄士は自信を持った状態で、焦らずに1つ1つの要素をこなすことを目指すと語った。一方、山下真瑚は自己最高記録を更新し、千葉百音組は首位の座を堅持するなど、日本勢はフリーでも好成績を残す機会を手にした。