フィギュアスケートグランプリシリーズNHK杯の女子ショートプログラムが行われ、千葉百音が77.12点で1位に立った。第3戦の中国杯から2連勝とし、GPファイナル進出に王手をかけた。フリーで優勝すれば、史上2例目となる同一国によるGPシリーズ全勝を達成する。ペアSPでは長岡柚奈と森口澄士組が69.78点で2位につけた。

女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、 千葉百音 （２１）＝木下グループ＝が７７・１２点で１位。 第３戦の中国杯から２連勝と、ＧＰファイナル（１２月、中国・重慶）進出に王手をかけた。２８日のフリーで優勝すれば、９８～９９年シーズンンのロシア勢以来、史上２例目となる同一国によるＧＰシリーズ全勝を果たす。

ペアＳＰでは、長岡柚奈（２１）、森口澄士（２４）＝木下アカデミー＝組が６９・７８点で２位発進した。 地に着かない足を千葉は必死に踏ん張った。 日本女子無傷のＧＰ６連勝がかかるＮＨＫ杯、ＳＰの最終滑走。 ノーミス演技で喝采を浴びると、息を切らしながら両膝に手をついた。

Advertisement

演技前に「典型的な、緊張からくる頭のふわふわ感」と感じた重圧。