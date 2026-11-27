フィギュアスケートグランプリシリーズ第6戦NHK杯のペアショートプログラムで、長岡尚己と三宅南海組が69.78点で2位発進を果たした。日本ペアに続く初のGPファイナル進出が懸かる重要な試合で、中国杯3位の獲得ポイントに優勝点を加えれば無条件で進出が決まる。練習では転倒のアクシデントもあったがジャンプを着氷させ、後半のリフト調整を行った。他組の結果によって進出条件が変わる複雑な状況にある。

＜ フィギュアスケート ：グランプリ（GP）シリーズ第6戦 NHK杯 ＞◇28日◇東京・京王アリーナTOKYO◇ペア公式練習前日のショートプログラム（SP）では69・78点をマークして2位発進。

日本ペアとして高橋成美、マービン・トラン組、三浦璃来、木原龍一組に続く初のGPファイナル（12月10日開幕、中国・重慶）進出が懸かる大一番へ臨む。 朝の曲かけ練習では、冒頭で長岡が転倒したが、続く3回転ループ－2回転アクセルの連続ジャンプは着氷。 スロージャンプでは着氷をこらえた。 そこからは流してコーチのもとで言葉を交わすと、後半のリフトを調整。

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曲かけ後も長岡はジャンプを入念に確認していた。