フィギュアスケート・グランプリシリーズ第６戦、ＮＨＫ杯は２７日、京王アリーナ東京で開幕する。女子は日本勢がここまで

千葉は２６日の公式練習後、「（日本勢が）５連勝しそうだなという感じの雰囲気だったので、薄々、予感はしていた」と明かした。 ここまで実績通りの好結果が出ている。３月の世界選手権銀メダルの千葉が第３戦を制したほか、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が第１戦と第４戦で、世界ジュニア選手権４連覇で今季からシニア本格参戦の島田麻央（木下グループ）が第２戦と第５戦で、それぞれ優勝した。

千葉は「普段の亜美ちゃんや麻央ちゃんの練習を見てきて、あれだけ本当に頑張って練習してきているから、５連勝をしてもおかしくはないだろうと感じていた」と語る。 中国杯の表彰式では、一部の観客からブーイングが起きた。 これを受け、国際スケート連合（ＩＳＵ）のキム・ジェヨル会長が日本連盟に対して、事態を防げなかったことを謝罪。 連盟は再発防止を求める要望書をＩＳＵに提出した。１２月には、シリーズ上位６人（組）が出場するＧＰファイナルが中国の重慶で行われる。

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今大会の結果によって進出が決まる千葉は、「（観客のことは）私にコントロールできることではないと思うので、どうなるかはわからないけど、私は私の演技をするだけ。 しっかり自分に集中してできれば」と力を込めた。