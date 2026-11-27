「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（２７日、京王アリーナＴＯＫＹＯ） 男子ＳＰでイリア・マリニン（米国）が世界歴代最高得点の１１４・８１点でトップに立った。

フィギュア男子 マリニンの世界最高ＳＰが「神々しい」「教会の絵画から飛び出してきた天使」フィニッシュで魅せた表情が「果てしなく美しく」演技を始める前、すっと顔を上げるとリンクが独特の緊張感に包まれた。

わずかな動きで息をのむような雰囲気を作り上げると、優雅で圧倒的なスケーティングが始まった。 冒頭の４回転フリップで４・７１点、演技後半に４回転ルッツ－３回転トーループの２連続ジャンプで３・６１点と高い出来栄え加点を引き出した。 スピンもステップも全て最高難度レベル４。 完璧に滑り終えると、ガッツポーズもなく、喜びを爆発させることもなく、ただ静かに一点を見つめていた。

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会場をすべてのみ込んだかのようなＳＰ。１１４・８１点は４年前の北京五輪でネーサン・チェン（米国）が出した従来の記録を０・８４点更新し、歴代史上最高得点となった。 高難度のジャンプ、表現力で魅了し「純粋に競技を楽しむことに集中したことで落ち着いて演技でき、ベストを発揮できた」と笑みを浮かべた。