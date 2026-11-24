フィギュアスケート女子の中井亜美が２４日、自身のインスタグラムに新規投稿。自らの広告看板と記念撮影する様子を公開し、ファンの反響を呼んだ。 中井は駅の柱にある電光掲示板の表示されたアンダーアーマーの広告と自らを重ねる“２ショット”を撮影。指...

フィギュア女子 中井亜美が駅で自分の広告と激レア私服２ショ「本物の亜美ちゃんがいるなんて」世界のファンも「ワオ！ 」大反響中井は駅の柱にある電光掲示板の表示されたアンダーアーマーの広告と自らを重ねる“２ショット”を撮影。

指さしながらほほ笑むショットにファンも「かわいい」「本物の亜美ちゃんが居るとは思わんだろうね」「私服姿も可愛い」と多くのコメントが集まり、海外ファンからも「あなたはとても美しい！ 」「ワオ！ 素敵だね」と反響の声があがった。

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「１１月１５日から１月にかけて、東京・横浜・大阪の電車内や駅構内にアンダーアーマーの広告に掲載していただきます！ 」と告知した中井。

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「この写真の場所はもう終わってしまいましたが、色々なところに掲載されているのでお近くに行かれた際は、ぜひ探してみてください」とつづった。 中井は今季、ＧＰシリーズで初戦のフランス大会を逆転で制すと、続くアメリカ大会では今季世界最高得点の合計２３６・８１点で２連勝。 ファイナル進出を決めた。 大会後には「まだシニア２年目。

今はしっかり経験を積んでいく方が大切。 のちに花織ちゃんのように、トップを走っていけるようなスケーターになれたら」と語っていた。