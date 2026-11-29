フアン氏とAPECから学ぶ 中国が仕掛ける24の戦争 日曜に書く 論説委員・長戸雅子
「こんな恐ろしいことをする国だったのか」 驚きのあまり全身が震えた。2004年、在中国上海総領事館で館員の男性が自殺した。当時、外務省人事課長を務めていた梅田邦夫元駐ベトナム大使は、館員の遺書を目にしたときの衝撃を今も忘れられない。
中国人女性の友人申請 「こんな恐ろしいことをする国だったのか」 驚きのあまり全身が震えた。2004年、在中国上海総領事館で館員の男性が自殺した。 当時、外務省人事課長を務めていた梅田邦夫元駐ベトナム大使は、館員の遺書を目にしたときの衝撃を今も忘れられない。
館員は上海のカラオケ店で中国人女性と知り合ったが、この女性を通じて、中国公安当局の男性から面会を強いられるようになった。 館員は外交機密を提供するよう脅迫を受けていた。 遺書は悲痛な叫びに満ちていた。
「日本を売らない限り私は出国できそうにありませんのでこの道（自殺）を選びました」 「この事件を日本人として、元外交官として絶対に忘れてはいけない。 中国と付き合う際には、こういう『恐ろしさ』を持った国だということを心に留め置いてもらいたい、とずっと考えていた」（梅田氏） 上海の事件の後、初めて赴任した中国での体験も交え、今年9月に『元外交官が見た こうして中国は日本を動かす』（ハート出版）を上梓（じょうし）した。
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