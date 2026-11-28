元マンチェスターDFのリオ・ファーディナンドは、ブレントフォード戦で唯一の亮を見せたシェイ・ブレイシーのニューカッスル戦先発をポチェッティーノ監督に求めた。

元 マンチェスター・ユナイテッド のDF リオ・ファーディナンド は、次節の ニューカッスル ・ユナイテッド戦に向けて シェイ・ブレイシー の先発起用を強く提言した。ファーディナンドは、同選手がこの週末の ブレントフォード 戦で唯一のポジティブな要素を示した唯一の選手であると評価している。この提言は、チームが深刻な不振に陥っている中で、若手選手による刷新を求める声として注目を集めている。

4失点の大敗とリーグ戦の危機的状況

マンチェスター・ユナイテッドは土曜日、プレミアリーグ第12節でブレントフォードとオールド・トラッフォードで対戦し、0-4という大敗を喫した。ホームチームは試合開始直後から積極的なアプローチを見せたものの、早々に守備の崩壊を許してしまった。前半終了間際までに、ブレントフォードのカラム・ウィルソンが2ゴールを奪取し、ホームの期待は一瞬で裏切られた。

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試合は前半で終了ではなく、後半に入ってもマンチェスター・ユナイテッドの失点は止まらなかった。終盤にはクリストファー・アイェルが3点目を加え、差を広げた。さらに後半アディショナルタイムには、ケヴィン・シャーデがGKセンネ・ラメンスの頭上を越すループシュートを沈め、4点目を締めくくった。この痛恨の4点差負けは、チームの士気をさらに低下させる結果となった。

この敗戦により、マンチェスター・ユナイテッドの順位は19位（最下位から2番目）へと転落した。深刻な事態はここではない。日曜日にクリスタル・パレスがハル・シティに勝利すれば、マンチェスター・ユナイテッドは今節終了時点でリーグ最下位に陥落する可能性が生じている。時間の経過とともに、降格圏への陥落リスクは高まり続けている。

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ファーディナンドが主張するブレイシー起用の理由

週半ばにはセント・ジェームズ・パークでのニューカッスル戦を控えるマンチェスター・ユナイテッドだが、ファーディナンドはポチェッティーノ監督に対し、シェイ・ブレイシーを先発陣に入れるよう求めた。この若手選手は、ブレントフォード戦の終盤に途中出場したものの、その存在感とプレーの精度で観衆の目線を捉えていた。ファーディナンドは自身のYouTubeチャンネルで、この試合における選手の評価を明確に示した。

ファーディナンドは次のように語った。「この試合から何かポジティブなものを得た選手は誰もいなかったと思う。おそらくシェイ・レイシーを除いてはね」ファーディナンドは、ブレイシーがチーム内部の負の雰囲気や過去の失敗による傷を負っていない純粋な状態にある点を強調した。彼は「レイシーは今こそ先発すべきだ」と断言し、若者の新鮮なエネルギーが低迷するチームに必要だと主張している。

ポチェッティーノ監督の判断と試合の行方

ファーディナンドの提言は、ポチェッティーノ監督が今後の戦術面でどのような判断を下すかという重要な問いを投げかけている。ブレイシーの途中出場でのプレーは、彼がプレミアリーグという高压な環境でも通用する実力を持っていることを証明するものとなった。しかし、先発という重圧がかかる中で彼がどの程度のパフォーマンスを発揮できるかは、未だ未知数である。

ニューカッスル戦は、マンチェスター・ユナイテッドが生き残りを掛けた重要な試練となる。もし降格圏最下位に陥れば、チーム内の責任追及はさらに激化し、ポチェッティーノ監督の首の根元はより細くなる可能性がある。そのような状況下で、ファーディナンドが指摘したような「傷のない」若手起用が有効な策となるのか、それとも経験豊富なベテランへの回帰が求められるのか、それが今後の鍵となる。

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マンチェスター・ユナイテッドのファンと関係者は、次の試合での劇的な転換を望んでいる。しかし、0-4という結果は、単なる1敗ではなく、チーム全体の構造やメンタリティに深刻な欠陥があることを示唆している。ファーディナンドの提言が現実味を帯びるかどうかは、ポチェッティーノ監督の采配にかかっているが、現状を打破するための大胆な変更が迫られているのは間違いのない事実である。