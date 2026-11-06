ファーウェイが最大80時間駆動のイヤホン「FreeBuds SE 5 MAX」を発売

ファーウェイ・ジャパンは完全ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX」を発表。ケース込みで最大80時間のバッテリー駆動、強力なANC性能、LDAC対応の高音質を備えた。価格は8580円。

ファーウェイ・ジャパン は、ケース込みで最大80時間の長時間バッテリーが特長の 完全ワイヤレスイヤホン 「HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX」を正式に発表した。この新製品は、通勤や通学、そして長期の外出先でも電池切れの不安を解消する大容量バッテリーを搭載し、ユーザーの利便性を大幅に向上させる設計となっている。

価格は8580円で、ホワイト、ブラック、ブルーの3色展開となっている。ホワイトモデルはすでに販売が開始されており、ブラックとブルーは11月20日に発売される予定だ。この価格帯において、これほど長時間の駆動時間を確保したモデルは市場において注目を集めることとなっている。

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バッテリー駆動性能と急速充電機能

HUAWEI FreeBuds SE 5 MAXは、8000円台という手頃な価格帯のシンプルなカナル型イヤホンであり、前モデルの「HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC」と比較すると、バッテリー駆動時間が大幅に延長されている。ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能を使用しないオフの状態では、イヤホン単体で最大10時間の再生が可能だ。また、充電ケースと組み合わせることで、最大80時間という驚異的な駆動時間を達成している。

ANC機能をオンにした場合でも、イヤホン単体で最大7時間、ケース込みで最大57時間の連続再生が可能となる。この性能により、長時間の移動や通学中であっても、頻繁な充電の必要性から解放される。さらに、10分間の急速充電を行うだけで、最大4時間の音楽再生が可能という実用的な機能も備えている。

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強力なANC性能と柔軟なノイズ制御

ノイズキャンセリング性能においては、このクラスとしては強力な最大52dBのノイズ低減性能を誇っている。ユーザーは「ウルトラ」「標準」「くつろぎ」「ダイナミック」の4つのモードから最適な設定を選択できる。地下鉄や電車内など、騒音が大きな環境では「ウルトラ」モードがその威力を発揮し、周囲の雑音を効果的に遮断する。

また、「ダイナミック」モードに設定することで、周囲の騒音レベルに合わせてANCの強さをリアルタイムで自動調整することも可能だ。これにより、静かなオフィスから騒がしい街中まで、状況に応じた最適なノイズ制御を提供し、ユーザーが手間なく快適な音環境を楽しめるよう設計されている。

通話品質と高音質コーデックの対応

通話性能面でも、ファーウェイ製品の特徴であるAI通話ノイズリダクションが搭載されている。片側に3つのマイクを搭載し、周囲の雑音を効率的に低減させることで、騒がしい屋外環境からでもクリアな音声通話やオンライン会議への参加を可能にする。これはビジネスユーザーや、外出先での通話頻度が高いユーザーにとって重要な機能となっている。

音質面では、約10mmのダイナミックドライバーを搭載し、豊かな低音から繊細な高音までを再現する。AndroidおよびiOS用の専用アプリ「HUAWEI Audio Connect」と連携することで、イコライザーによる細かな音質調整ができる。さらに、高音質コーデック「LDAC」や、2台のデバイスに同時に接続可能なマルチポイント機能にも対応している。