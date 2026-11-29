フェイエノールトのファン・ブロンクホルスト監督は、アヤックスとの1-1引き分けに対し、試合を優位に進め満足していると語った。PK失敗やイエローカードの扱いに対する質問にも答えている。

ジョバンニ・ ファン・ブロンクホルスト 監督は、日曜午後の アヤックス 戦で フェイエノールト は1-1の引き分け以上の結果に値したと感じている。 ロッテルダムのクラブを率いる指揮官は、自チームが試合を優位に進めたと振り返った。

のカメラの前で語り始めた。

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「最初の5分間は苦しかったが、その後は試合の中で調子を上げていった。 私たちが主導権を握り、いいチャンスもあった」 「2点目を決められなかったのは残念だが、選手たちを責めることはできない。 攻め続け、懸命に戦い、競り合いに勝ち、テンポよくプレーした……。 勝利にはつながらなかったが、今日のピッチでの戦いぶりには満足している」 フェイエノールトのナチョ・フェリは重要なPKを失敗した。