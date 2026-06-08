ファン・ペルシー解任は誤り？元代表監督が辛辣批判

フェイエノールトによるファン・ペルシー監督解任に対し、元オランダ代表監督が強く批判。怪我人続出の中での2位獲得を評価し、クラブの方向性を疑問視した。

元オランダ代表監督が、 フェイエノールト によるロビン・ ファン・ペルシー 監督の解任決定を痛烈に批判した。 ファン・ペルシー は昨季途中から指揮を執り、リーグ戦で2位に導きチャンピオンズリーグ出場権を獲得したが、クラブはシーズン終了後に解任を発表。

この決定に対し、同氏は「ファン・ペルシーは若く才能ある監督だ。 ミスはあるが、ベテランでも同じだ。 彼は情熱的で知識もあり、強いカリスマ性を持つ」と語り、その能力を高く評価した。 さらに同氏は、ファン・ペルシーが不運だったと強調。

シーズン中に12人もの主力選手が負傷したにもかかわらず、2位を確保した点を指摘し、「それでも2位になったのに解任するのは、完全に方向性を誤っている」と批判した。

「今になって『ヨーロッパリーグで勝ち点が足りず、リーグ2位の平均ポイントも下回った』と言うだろう。 だがフェイエノールトは2位になったのだ。 終盤は1度も負けず、自力でチャンピオンズリーグ出場権を獲った。 それが最も重要だ」と語り、結果を軽視するクラブの姿勢を非難した。

また、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーにも批判の矛先を向けた。 先週の記者会見について「見ていて痛々しかった」と語り、「あの時点で何かが起こると察した」と続けた。 クラブ・ブルージュで数年間TDを務めた38歳のリゴーが、大物クラブであるフェイエノールトに来て、まだ誰とも顔見知りでもないのにいきなり解任を示唆する発言をしたことを問題視。

「別のやり方もあったはずだ」と指摘した。 同氏はさらに、「ファン・ペルシーとの契約を継続する気がないなら、とっくに発表できたはずだ。 チャンピオンズリーグ出場権でクラブに数千万ユーロをもたらした監督を、こんな扱いをするべきではない。 その資金で良い選手を取れたはずだ」と結び、クラブの経営判断にも疑問を呈した。

フェイエノールトは今季、開幕から低迷し、ファン・ペルシーがシーズン途中で引き継いだ。 彼の元でチームは立て直し、終盤に11戦無敗で2位を確定。 主力の相次ぐ負傷を乗り越えた手腕は高く評価されている。 しかしクラブは、昨季のアヤックスとの勝ち点差やELでの成績を理由に、監督交代を決断したとされる。

今回の解任劇はオランダサッカー界に衝撃を与え、ファン・ペルシーを支持する声が多く上がっている。 新監督にはスロット氏やボス氏らの名前が挙がっているが、クラブの判断が正しかったかどうかは、来季の結果が証明することになるだろう





GoalJP_Official / 🏆 112. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ファン・ペルシー フェイエノールト 解任 オランダサッカー 監督

United States Latest News, United States Headlines